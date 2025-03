Érkeznek a vendégek Orbán Viktor beszédére, a biztonsági őrök rendkívül szigorúan ellenőriznek mindenkit, alaposan átnézik a táskákat. A miniszterelnök a Nemzeti Múzeumnál mond beszédet, amelyre helyszíni tudósítónk szerint Lengyelországból is érkeztek szimpatizánsok, több piros-fehér zászló és esernyő is feltűnt a helyszínen. Közben az eső is elállt.

A helyszíni tudósítónk szerint a körutat lezárták, a múzeumot csak az után lehet megközelíteni, hogy az ember átment egy kordonokból felállított ellenőrző ponton, de ez után sem lehet 100 méternél közelebb menni a múzeum lépcsősorához.

Az árusok ellepték az ellenőrző pont előtti területet, lehet kapni kokárdát 500 forintért, de zászlókat, sőt Orbán Viktorról szóló könyvet is lehet venni.