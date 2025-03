Vascsővel vert agyon két kismalacot az egyik berettyóújfalui sertéstelep munkatársa

Vascsővel vert agyon két, terelés közben megsérült három hónapos kismalacot egy férfi a berettyóújfalui sertéstelepen – adta hírül az RTL Híradó.

A megdöbbentő esetet valaki videóra vette, ezen látszik, amint a telep dolgozója a vascsővel többször lesújt a hangosan visítozó állatokra. A felvételeket készítőjük elküldte a Szurkolók az Állatokért Alapítványnak, akik vezetője elutazott a Hajdú-Bihar vármegyei városba, hogy számon kérje az elkövetőt. A férfi azzal védekezett, nem szeret ilyet csinálni, de az állatok betegek voltak, és őt a főnökei utasították.

Nekem ez ilyenkor a dolgom sajnos, nem szeretem bántani őket, de nekem ez a dolgom

– mondta a férfi.

Az állatvédő még egyszer rákérdezett, hogy az-e a dolga ilyenkor, hogy vascsővel agyonverje a malacokat, amire a telep dolgozója igennel felelet, arra pedig, hogy ezt a feladatot ki adta számára, azt mondta, a főnökei.

Az RTL Híradója az esetről megkérdezte Schneider Kingát, a Noé Állatotthon vezetőjét, aki elmondta, hogy a malacok különösen érzékenyek az életkörülményeikre, tartásukat ezért is szigorúan szabályozzák, többek között a nagyüzemi állattartóknak állatvédelmi referenst is alkalmazniuk kell. Azt is hozzátette, amit a felvételeken látni, az különös kegyetlenséggel, több állaton elkövetett állatkínzás, ezáltal minősített eset.

Különösen megdöbbentette az állatvédőket az elkövető közönye, aki a cselekményt úgy hajtotta végre, mintha az teljesen normális, hétköznapi tett lett volna. Közölték, hogy az ügyben együtt feljelentést tesznek, valamint bejelentik az állatkínzást az illetékes kormányhivatalnál is.

A sertéstelepet üzemeltető vállalat egyik igazgatóját sikerült telefonon elérni az RTL Híradójának, aki azt közölte, ők minden állattartási szabályt betartanak, a felvételek alapján pedig belső vizsgálatot rendeltek el, ami egyelőre még nem zárult le.