Lázár Jánosék „kastélymutyija” ügyében indít közérdekű adatigénylési pert a DK

Sebiám-Petrovszki László, a DK országgyűlési képviselője már a parlamentben is kérdezte Lázár Jánost és két közérdekű adatigénylést is benyújtott, de érdemi választ nem kapott a magyar kastélyok magánkézre adása és az ehhez tartozó részletek és pályázatok ügyében. A párt most közérdekű adatigénylési pert indított Lázár minisztériuma ellen, valamint az Európai Unió csalás ellenni hivatala (OLAF) is vizsgálódik az ügyben.