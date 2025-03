Rossz lapokat osztott: illegálisan csinált sörözőből kaszinót egy nő Veszprémben, lecsaptak a rendőrök

Veszprémi sörözőben csaptak le a rendőrök március 14-én este egy tiltott szerencsejátékra. A hónapok óta tartó illegális pókerpartikat egy 45 éves balatonalmádi nő szervezte, akitől csaknem egymillió forintot foglaltak le. A kocsma tulajdonosát is őrizetbe vették. Mindkettőjük ellen szerencsejáték szervezése miatt indult eljárás.

Egy veszprémi sörözőben csaptak le 2025. március 14-én késő este a Veszprém vármegyei rendőrök, ugyanis ott tiltott szerencsejáték folyt hónapok óta – olvasható a rendőrség oldalán.

Az illegálisan végzett pókerpartik jelenlévői pénzben játszottak, a találkozókat pedig egy 45 éves balatonalmádi nő szervezte. A lebonyolításon túl osztóként is tevékenykedett, ő biztosította a kártyákat, de a zsetonokat, illetve az elszámolásokat is ő intézte. A kocsma tulajdonosát is elfogták a rendőrök a helyszín biztosítása miatt.

A rendőrség csaknem egymillió forint készpénzt találtak a nőnél, amit le is foglaltak. Mindkettőjüket kihallgatták, szerencsejáték szervezése miatt folyik ellenük nyomozás.