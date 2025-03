Aláírást gyűjtenek Csúcshegyen, hogy leválhassanak Budapestről

Aláírásgyűjtésbe kezdett egy csúcshegyi civil szervezet, hogy a terület elszakadhasson az óbudai önkormányzattól. A kezdeményezés célja ugyanakkor inkább a nyomásgyakorlás, leginkább azt szeretnék elérni, hogy miközben sorra épülnek a környéken lakóparkok, náluk is építsék ki a vízvezetékeket és a csatornahálózatot.

Március 15-én aláírásgyűjtésbe kezdtek a Hármashatár-hegy melletti Csúcshegyen, hogy az Óbudához tartozó, nagyjából egy négyzetkilométernyi terület elszakadjon az önkormányzattól. A mostani kezdeményezés célja, hogy népszavazást írhassanak ki a terület kiválásáról – adta hírül a Telex.

Az akciót a Menedék a Csúcshegy Barátainak Egyesület kezdeményezte. Hámori Endre, az egyesület elnöke szerint nyárra össze is gyűjthetik az ehhez szükséges nagyjából ötszáz aláírást. Ha meg is tartják a népszavazást Óbudán, a fővárosi közgyűlésnek és a Parlamentnek is döntenie kell a terület leválasztásáról.

Maguk a kezdeményezők sem feltétlen szeretnék a Csúcshegyet önállósítani, Hámori is inkább abban bízik, kompromisszum születik azokban a kérdésekben, amiket kifogásolnak.

A legnagyobb feszültséget az ivóvíz és a csatornázottság hiánya okozza. A közterület ráadásul nincs kiszabályozva, így a többnyire nyaralókkal és családi házakkal beépített területen ingatlannal rendelkező tulajdonosok még önerőből sem tudják ezeket kiépíteni.

A városrészt jelenleg egyetlen nyomós közkút látja el ivóvízzel.

A helyieket az is zavarja, hogy az önkormányzat annak ellenére sem tesz semmit, hogy a környéken az utóbbi években sorra épültek a lakóparkok, ahol sikerült megoldani a közműellátottságot. A portál példaként említ egy több milliós Európai Uniós támogatásból megvalósult közösségi farmot a terület egyik szélén, ami mindent megkapott, amire a lakosok csak vágynak.

Hámori szerint ezek az új épületek elvonják a csúcshegyieknek épült csatornák kapacitásait, miközben ők egyre csak ígéreteket kapnak. Ráadásul úgy veszik észre, egyre kevesebb joguk van és a kerület apró lépésekben értékteleníti el telkeiket.

A Telex megkereste az Óbudai önkormányzatot is az ügyben, akik szerint az ivóvízellátás és az infrastruktúra-fejlesztés a főváros feladata, valamint megjegyezték, hogy „a terület zártkerti besorolása olyan tény, amivel minden itt ingatlant vásárló, ide költöző tisztában volt és van”. Kiemelték, hogy sem a korábbi kormánypárti, sem a jelenlegi ellenzéki vezetés sem tervezte soha, hogy a Csúcshegyet belterületbe vonja, valamint megalapozatlannak tartják a leválásra vonatkozó elképzeléseket. A portál hozzáteszi, hogy mivel a terület sosem volt építési övezet, ezért így Budapestnek sem kötelessége a közművek kiépítése.

Tordai Bence: Jogosak az igények

A terület országgyűlési képviselője Tordai Bence ellenzéki politikus, aki a portálnak elmondta, jól ismeri a Csúcshegyet érintő problémákat, és teljesen jogosnak nevezte a helyiek igényeit.

A képviselő ugyanakkor megjegyezte, hogy nem lát nagy esélyt a helyzet rendezésére, mert szerinte a kormány, mióta elvesztette a fővárost alapvetően ellenségként kezeli a Budapestieket, márpedig a megoldáshoz együtt kéne működnie az Óbudai és a fővárosi önkormányzatokkal.

Tordai mióta a választókerület képviselője, minden évben benyújt egy tízmilliárdos költségvetés módosító javaslatot a Csúcshegyi infrastruktúra fejlesztésére, azonban ez eddig sosem jutott át a Parlamenten.