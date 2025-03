Egyfajta digitális egészségügyi tárcaként működik az EgészségAblak mobilalkalmazás, minden az ellátásunkkal kapcsolatos dokumentum elérhető benne, ahogy a leletek vagy az e-receptek is. Az eBeutalóval pedig megnyílt a lehetőség arra, hogy az ehhez kötött vizsgálatokra, újabban már - területi korlátozások nélkül - bármelyik szakrendelőbe tudjon időpontot foglalni az ember, kapacitás függvényében, akár másnapra. Molnár Karolina, a Belügyminisztérium stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkára az Indexnek beszélt az applikáció lakossági előnyeiről, majd arra is kitért, hogy milyen fejlesztések várhatók a jövőben.

Molnár Karolina helyettes államtitkár az EgészségAblak applikákicióról szólva az Indexnek elmondta:

hogyan működik a digitális időpontfoglalás;

hogyan használható az eBeutaló;

a területi korlátok feloldásával hova mehetünk vizsgálatra;

mit tartalmaz a digitális egészségügyi tárca;

mivel bővülhet még a rendszer.

Mint megírtuk, az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) 2017 novemberében jött létre. A lakosság számára a koronavírus-járvány alatt vált ismertté, főként az oltási előjegyzés, az erről készült igazolás, valamint a digitális Covid igazolvány révén. A korábbi alkalmazás myEESZT néven volt elérhető, majd 2023-ban EgészségAblak néven kibővített funkciókkal jelent meg. Azóta folyamatosan újabb fejlesztésekkel bővül, és az év elején a Digitális Állampolgárság Program (DÁP) részeként még nagyobb szerepet kapott a mindennapi egészségügyi ügyintézésben. Új funkció, hogy eBeutalóval a beutaló köteles ellátásra is bárhova be lehet jelentkezni. Ezt az eRecepthez hasonlóan akár telefonon is beszerezhetjük a háziorvostól?

Míg korábban csak abba a szakrendelőbe mehettünk, amit az orvos megjelölt a beutalón, mostantól bármelyik ugyanilyen szakrendelésre mehetünk, ha az EgészségAblakban intézzük a foglalásunkat. A betegek maguk választhatják ki, hol szeretnék igénybe venni az ellátást – akár a lakóhelyükhöz legközelebbi, akár az ország egy másik intézményében, attól függően, hol van neki kedvezőbb szabad időpont. Megfordítottuk a rendszert, így rugalmasabb és betegközpontúbb lett az ellátás. További könnyítés, hogy a háziorvosok már telemedicinás konzultáció során is kiállíthatnak eBeutalót, így a páciensek anélkül foglalhatnak időpontot, hogy személyesen kellene felkeresniük az orvost.

Az elektronikus beutaló-írás évek óta létezik, minden orvosnál rendelkezésre áll a lehetőség és nagyon sokan használják is. A digitális foglalás a beutaló köteles ellátásoknál eBeutalóval vehető igénybe, szóval kérjék a betegek az orvosuktól, hogy azt írjon nekik.

A területi korlátozás feloldásával akár más városból is fogadnak betegeket? Országos átlagban 28 nap a várakozási idő a szakorvosi ellátásra, mostantól máshol hamarabb sorra kerülhetünk?

A digitális előjegyzésekre vonatkozó területi kötöttség feloldása még tovább javíthatja a várakozási időket. Sokféle élethelyzet van, nem biztos, hogy valaki azon a településen él, tanul, dolgozik, ahol az állandó lakcíme van. Az ő esetükben valódi könnyebbség, hogy ezentúl ott is elmehetnek a szakrendelőbe, ahol ténylegesen élnek. Az is lehet, hogy a területi ellátási kötelezettséggel rendelkező intézmény van az emberhez legközelebb, vagy, hogy oda a legegyszerűbb eljutni, de ezzel a funkcióval arra is megnyílik a lehetőség, hogy egy másik, könnyebben elérhető szakrendelő időpontjára jelentkezzünk be.

Ezt az újítást hogyan fogadták eddig az emberek?

A hírrel kapcsolatos kommenteket olvasva szinte kivétel nélkül dicsérték a módosítást. Vannak ugyan félremagyarázó hozzászólások is, nekik üzenjük: nem az van az előírásban, hogy az orvos dolgozzon még többet, a rendelő adjon több időpontot, hanem hogy tegye láthatóvá azokat, amit így a betegek maguk is lefoglalhatnak. Az emberek maguk döntenek, választanak; minden adott ahhoz, hogy egyszerűbbé tegyük az életüket.

Nem tartanak attól, hogy túlterhelheti a rendszert, ha valaki egyszerre több helyre is bejelentkezik ugyanarra a szakorvosi ellátásra?

Az EgészségAblakban ennek elkerülésére van egy biztonsági korlátozás. Egy TAJ-számmal, egy szakorvosi rendelésre, csak egyetlen érvényes foglalást lehet leadni, és azonos ellátásra új vagy későbbi, más intézménybe szóló időpontot csak akkor lehet foglalni, ha előbbi időpontját törölte a beteg. Nem titkolt célunk a várakozási idő csökkentése. A csatlakozók körének bővülésével ebben érzékelünk is már pozitív elmozdulást.

Háziorvosoktól tudjuk például, hogy korábbi időpontra tudnak a betegeiknek a digitális rendszerben foglalni, mint a hagyományos telefonálós módon. Ennek az emberi tényező mellett az is a magyarázata, hogy a digitális rendszer felkínálja az időközben lemondott vagy felszabadult időpontokat is, így ezekre is indítható foglalás.

Tavaly július óta lehet az EgészségAblakon keresztül időpontot foglalni, eddig mennyien intézték ezt az applikáción keresztül? A korábbi előjegyzési módok maradnak?

Egyre több mindent intézünk a digitális térben, nagy könnyebbséget jelent a lakosságnak, hogy munkaidőn kívül is egy kattintással be lehet jelentkezni vizsgálatra, ha van nyitott időpont akár másnapra, amit nem lehet elrontani. Eddig már több mint 210 ezer előjegyzést intéztek, és ez a szám dinamikusan nő. Továbbra is lehet időpontot foglalni személyesen, a szakrendelő telefonszámán keresztül, vagy a 1812-es Egészségvonalon, ahol a diszpécserek reggel 6 és este 10 között fogadják a hívásokat, és akár az EgészségAblak letöltésében és akár a digitális előjegyzésben is végigkalauzolják az embert.

Mennyire elterjedt hogy az előjegyzést lehet módosítani vagy törlölni ? A vizit előtt meddig lehet ezt megtenni?

Régi tapasztalat, hogy a betegek egy része nem jelenik meg az időpontján a rendelőben, és nem is mondja azt le. Nem biztos, hogy szándékoltságról van itt szó, lehet, hogy nem tudta lemondani, mivel nem érte el telefonon a rendelőt. Most egy kattintással ezt megteheti, meghagyva a lehetőséget mások számára. Az időpont az utolsó pillanatig lemondható, de mások érdekében célszerű ezt minél hamarabb megtenni. Sokan nem tudják, de ahogyan a foglalás, úgy a lemondás is ingyenes.

Milyen feltételekkel lehet használni az alkalmazást? Eddig mennyien töltötték le?

Az alkalmazás-áruházakból ingyenesen letölthető, használatának feltétele az EESZT-hez hasonló, azaz minden TAJ-számmal és Ügyfélkapuval/DÁP-pal rendelkező magyar állampolgár számára elérhető. Eddig 3,8 millióan töltötték le mobiltelefonjukra. Az online foglaló opció napról-napra kedveltebb.

Mi minden található az egészségügyi digitális tárcában?

Az egészségügyi ellátásunkkal kapcsolatos dokumentumok, a leletek, az eRecept, az eBeutaló, valamint a vizitet követően az ambuláns lap is azonnal felkerül a rendszerbe. Havonta tízmillió betegdokumentumot töltenek le a felhasználók az alkalmazáson keresztül. Az orvosok által validált, egészségügyi szócikkeket tartalmazó Egészség A-tól Z-ig szintén népszerű a menüpontok sorában. A háziorvos rendelési ideje és elérhetősége is megtalálható benne, GPS-alapú gyógyszertárkereső, és TB-jogviszony-ellenőrző menüpont is.

Korábbi közlésük szerint minden megyében van több csatlakozó szakrendelő, az elmúlt hónapok alatt is bővült számuk? Maguk dönthetnek erről az intézmények?

A nagyobb intézményeknél a csatlakozás előírás volt, de a kisebb szakrendelők is folyamatosan csatlakoznak az országos digitális előjegyzéshez: már meghaladja a 150-et a csatlakozott intézmények száma. Jelenleg közel 2 millió szabad időpont elérhető az applikációban, és folyamatosan nő a számuk. A korábbi kritikákkal szemben nincs szó az önkormányzati fenntartásban lévő szakrendelők államosításáról, de azt fontos tisztázni, hogy ezek a szakrendelők is az állami ellátórendszer részei.

Tavaly októbertől az ellátás minőségére vonatkozó értékelést is lehet adni a vizit után felugró kérdőívvel. Eddig mennyien töltötték ki ezeket és a szakrendelők ezeket figyelembe veszik?

A betegelégedettségi visszajelzés során a válaszok anonim módon, személyes adatok megjelölése nélkül, konkrét szakrendelésre szólóan érkeznek be. A kérdőív a vizsgálat után jelenik meg, annak, aki letöltötte az EgészségAblakot. 720 ezren töltötték ki a kérdőívet és a betegek többsége a vizsgálat után elégedett: vagyis a kitöltők tapasztalatai alapján a mindennapi találkozásuk az egészségügyi ellátással pozitív. Az orvosi szakértelmet kimagaslónak találták, a felszereltséggel és a tisztasággal is elégedett volt a túlnyomó többség.

A menedzsmenteknek a működésre nézve fontos támpontot jelent a betegelégedettségi kérdőív, volt, ahol ezt a pozitív értékelést közösségi oldalukon közzétették, de olyanról is tudunk, ahol a kifogásolt pontokban előrelépést történt, például több információs táblát helyeztek ki az épületben.

Biztonságban vannak az egészségügyi adataink az applikációban? Nem férhetnek ezekhez hozzá mások, ha elvesztjük vagy ellopják a telefonunkat?

Az EgészségAblak esetében is garantált a legmagasabb fokú adatbiztonsági rendszer, mint például a mobilbanknál vagy akár az Ügyfélkapu+ szolgáltatásnál. Kizárható, hogy mondjuk a telefon elvesztése vagy lopás során illetéktelenekhez kerüljenek egészségügyi dokumentumaink.

Hány éves kortól lehet használni az alkalmazást? Lehetőség van arra, hogy a gyerek vagy idős szülő egészségügyi ellátását, időpontfoglalását magunk menedzseljük?

Az egészségügyi ellátások igénybevételét természetszerűleg szabályozzuk, de az alkalmazáshoz nincs életkori határ. Adhatunk meghatalmazást a hozzáféréshez, például, hogy szülőként lássam a gyerekem fiókját is a telefonomon. Magam is saját mobiltelefonomon látom a fiam leleteit, receptjeit, tudok számára időpontot foglalni, amit édesanyámnál is meg tudnék tenni, de ő önállóan is tudja ezt kezelni. A felhasználóbarát kialakításnak köszönhetően nagyon könnyű használni az EgészségAblakot.

A közeljövőben milyen funkcióval bővülhet az EgészségAblak applikáció?

A felhasználók folyamatosan küldenek visszajelzést arról, hogy milyen további funkciókra lenne szükség. Lakossági igények szerint a várandós kiskönyv digitális verziójával bővült a rendszer, ezzel nemcsak a várandóssága nyomon követésére szolgáló információt találhat meg a kismama az applikációban, hanem a következő esedékes vizsgálatokról és azok eredményeiről is tájékozódhat. Dolgozunk azon is, hogy az egészségügyi szűrővizsgálatokat hogyan emeljük be az applikációba és van még tér a fejlesztésre.

(Borítókép: Molnár Karolina 2025. március 11-én. Fotó: Tövissi Bence / Index)