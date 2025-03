Péntek délután husánggal támadt rá egy kisbolt női alkalmazottjára és két járókelőre egy 31 éves helyi férfi a Somogy vármegyei Fonón.

Az elkövető fahusánggal bántalmazott egy 63 éves nőt, akit életveszélyes koponyasérülésekkel szállítottak kórházba, egy 68 éves férfinak pedig súlyos sérüléseket okozott. Majd bement a helyi boltba, ahol az ott tartózkodó 46 éves eladót halálosan megsebesítette.

A korábbi tájékoztatás szerint a támadó a helyszínről az egyik áldozat autójával Dombóváron át Siófokig menekült, ahol balesetet szenvedett. A vele szemben alkalmazott kábítószergyorsteszt pozitív eredményt mutatott. A rendőrök őrizetbe vették, emberölés és más bűncselekmények elkövetése miatt indult ellene büntetőeljárás.

A rendőrség közlése szerint a letartóztatásáról szóló tárgyalást hétfőn kora délután megkezdték.

Horváth László, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos az üggyel kapcsolatban elmondta, hogy ez is bizonyítja, mit okozhat a kábítószer: gyilkol és gyilkossá is tehet. Kiemelte, hogy a gyilkos rendszeresen fogyasztott marihuánát és ezt keverte dizájnerdrogokkal, melyek hatása kiszámíthatatlan, akár a legszörnyűbb reakciókat is kiválthatja.

A fonói lakosok szerint a férfi rendszeresen fogyaszthatott drogot, miután hazaköltözött édesanyjához, előtte külföldön dolgozott. Rossz életűnek tartották, aki a rendőrség előtt sem lehetett ismeretlen.