Karácsony Gergely: Lesz Pride, még nagyobb is, mint valaha

Karácsony Gergely főpolgármester közösségi oldalán jelentette be, hogy a Pride nem marad el. Hozzátette, hogy talán nagyobbat szerveznek, mint eddig valaha.

Karácsony Gergely Facebook-bejegyzésben osztotta meg, hogy továbbra is lesz Pride. A főpolgármester kiemelte, hogy nem hagyják magukra azokat, akik kiállnak az önbecsülésükért, a közösségükért, a szabadságért.

Budapest nem hagyja magukra, megvédi mindazokat, akiknek volt is, van is bátorságuk kiállni az önbecsülésükért, kiállni a közösségükért, kiállni a szabadságért, a szerelem erejéért. Pride lesz!

– hangsúlyozta Karácsony Gergely.

Hozzátette, hogy talán nagyobb is lesz, mint amit eddig valaha tartottak.

A kormány korlátozná a Pride-ot

Hétfő reggel megjelent az Országgyűlés honlapján „A gyülekezési jogról szóló 2018. évi LV. törvénynek a gyermekek védelmével összefüggő, valamint az ehhez kapcsolódó törvények módosításáról” szóló kormánypárti javaslat.

Orbán Viktor miniszterelnök idei évértékelő beszédében úgy fogalmazott, hogy a Pride szervezői ne bajlódjanak a 2025-ös felvonulás előkészítésével, „kidobott pénz és idő”. A frissen benyújtott törvényjavaslat a gyülekezési jogról szóló törvényt egészíti ki azzal, hogy tilos az olyan gyűlés megtartása, amely a gyermekek védelméről szóló törvényben meghatározott tilalmat sért.

Karácsony Gergely korábban is felszólalt már az ügyben. A főpolgármester egy interjúban elmondta, hogy szerinte a Pride-ot nem lehet betiltani egy uniós tagországban, és ez a próbálkozás a kormány részéről csak figyelemelterelés a gazdasági gondokról. Mint akkor elmondta, a városvezetés nem enged a nyomásnak, továbbra is segíti a rendezvény megszervezését, Karácsony pedig személyesen is jelen lesz az eseményen.

A Pride korlátozásáról a magyarok véleményét is megkérdezték. A Publicus Intézet felmérése szerint a magyarok 56 százaléka nem tiltaná be a rendezvényt. A Tisza Párt és a DK szavazóinak döntő többsége (92 és 90 százalék) engedélyezné a felvonulást, az ellenzőknél a Mi Hazánk (59 százalék) vezet, a Fidesz–KDNP (54 százalék) a második. A relatív többség (43 százalék) elfogadja, hogy van ilyen fesztivál, de nem venne részt rajta. A Publicus a lehetséges intézkedés hátteréről is megkérdezte a választópolgárokat. A résztvevők 42 százaléka szerint a kormány a fontosabb ügyekről tereli el a figyelmet. 26 százalék szerint a Fidesz ezzel erősítené meg a táborát.