Hatalmas felújítási munkálatok kezdődtek az M3-as autópályán, erre figyeljen, ha autóba ül

Jelentős karbantartási munkálatok indultak hétfővel az M3-as autópályán Budapest és az országhatár között. A több mint tíz útszakaszt érintő felújítás miatt 60 kilométer per órás sebességkorlátozás és sávlezárások várhatók, a leghosszabb munkálatok május végéig tartanak. A Nógrád vármegyéből közlekedőknek érdemes előre tervezniük utazásaikat a megnövekedett menetidő miatt.

Az M3-as autópályán 2025. március 17-től átfogó karbantartási munkálatok indulnak, amelyek jelentős forgalmi fennakadásokat eredményezhetnek az elkövetkező hónapokban. A munkálatok több szakaszt érintenek a Budapest és az országhatár közötti útvonalon.

A Nógrád vármegyéből közlekedők számára különösen fontos az előzetes tervezés, hiszen a megnövekedett menetidő befolyásolhatja az utazásaikat. Az érintett szakaszokon 60 kilométer per órás sebességkorlátozás lép életbe, emellett a külső és belső sávok váltakozó lezárására is számítani kell. A karbantartás több mint tíz különböző útszakaszt érint, amelyek közül a leghosszabb munkálatok május végéig tartanak. A burkolatjavítás, hídfelújítás és útszegély-karbantartás mellett egyes pihenőhelyeket is felújítanak.

A Magyar Állammal kötött szerződés értelmében jelentős mérföldkőhöz érkezik a hazai gyorsforgalmi úthálózat megújítása: a 2022 szeptemberében üzemeltetésre, fenntartásra és felújításra átvett 1237 kilométernyi gyorsforgalmi úthálózatból mintegy 540 kilométert kell a többi szakasszal megegyező műszaki szintre hozni idén augusztus 31-ig. 2025-ben a tervek szerint további 3,2 millió négyzetméteren kapnak új burkolatot az MKIF Zrt. által üzemeltetett gyorsforgalmi utak, ami a főpálya 16 százalékát jelenti. A nagyszabású program keretében 40 hidat és 30 pihenőhelyet újítanak fel.

Az alábbi szakaszokon várhatóak lezárások és terelések:

március 17-től május 30-ig: 13–21 kilométer, mindkét oldal

március 20-tól május 30-ig: 45–55 kilométer, mindkét oldal

március 17-től március 21-ig: 77–79 kilométer, Budapest felé vezető oldal

március 31-től május 6-ig: 86–93 kilométer, mindkét oldal

március 17-től március 21-ig: 89–91 kilométer, a határ felé vezető oldal

március 17-től március 21-ig: 89–91 kilométer, Budapest felé vezető oldal

március 24-től április 1-ig: 89–91 kilométer, a határ felé vezető oldal

március 17-től március 18-ig: 114–120 kilométer, mindkét oldal

március 17-től március 19-ig: 150–150 kilométer, Budapest felé vezető oldal

március 20-tól március 21-ig: 150–150 kilométer, mindkét oldal

március 24-től március 26-ig: 150–150 kilométer, a határ felé vezető oldal

március 17-től április 17-ig: 178–185 kilométer, mindkét oldal

március 27-től április 17-ig: 194–197 kilométer, mindkét oldal

március 17-től április 9-ig: 206–212 kilométer, mindkét oldal

március 17-től május 7-ig: Kálmánházi pihenőhely, Budapest felé vezető oldal

március 17-től április 13-ig: 246–258 kilométer, mindkét oldal

március 24-től május 24-ig: Kántorjánosi pihenőhely, a határ felé vezető oldal

A munkaterületeknél 60 kilométer per órás sebességkorlátozás lép életbe, és egyes szakaszokon váltakozva zárják majd le a külső és belső sávokat, így sávelhúzásra és torlódásra is lehet számítani. Néhány helyszínen terelőútra is irányíthatják a forgalmat, ezért fontos, hogy figyeljék az autósok a kihelyezett jelzéseket.

Az M1-es autópályát is érdemes figyelni

Az M1-es autópályán több szakaszon korlátozásokra kell számítani a bővítési munkálatok miatt. A Hegyeshalom felé vezető oldalon a 60–68 kilométer között a belső és külső sávot lezárták, a forgalom a leállósávon és a Budapest felé vezető oldal belső sávján halad. A Tatabánya-Centrum és Remeteségi pihenőhelyek mindkét irányból használhatók. Hasonló terelés van érvényben a Grébics pihenőhely és Komárom csomópont közötti 75–85 kilométeres szakaszon is. A Szárliget és Bicske csomópontok között mindkét irányban szűkített sávokon lehet közlekedni, de a forgalom folyamatos, csak lassítani szükséges – tájékoztatott az Útinform.