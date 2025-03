A Pride szervezői nem kötnek kompromisszumot

A szürkének is sok árnyalata van – reagált lapunknak Hegedűs Máté, a Szivárvány Misszió Alapítvány szóvivője, aki arról is beszélt, hogy egy politikai játszma áldozataivá teszik az LMBTQ embereket, ám ezt nem hajlandóak tudomásul venni.

Már szeptember óta szervezik a 2025-ös évi, jubileumi 30. Budapest Pride-ot. Tavaly novemberben elindult a szónokok felkérése, a regisztráció, bejártak már több lehetséges útvonalat, bár végleges döntés még nem született róla. A gyermekvédelmi törvény módosítása előtt erre várhatóan nem is kerül sor, a rendőrségnek legkorábban az esemény június 28-i időpontja előtt három hónappal tehetnek bejelentést.

Ebben a helyzetben teljesen kérdéses, hogy milyen útvonalat tudunk választani. A főváros a szervezésben nem vesz részt, de Karácsony Gergely támogatásáról biztosított minket. Kollégáimmal egyetértettek abban, hogy ez a mostani helyzet már nem a gyermekvédelemről szól, hanem egy fasiszta próbálkozás arra, hogy elnyomják a kritikus hangokat. Ha tényleg az LMBTQ emberektől elveszik a jogot, hogy éljenek a gyülekezés lehetőségével, a tüntetéssel, akkor nem tudhatjuk, hogy mi lesz legközelebb más tiltakozó csoportokkal

– mondta Hegedűs Máté, a Szivárvány Misszió Alapítvány szóvivője lapunknak. Egyelőre nem történt kapcsolatfelvétel a Sziget vezetésével, bár Kádár Tamás korábban arról nyilatkozott, hogy amennyiben a szokott útvonalon betiltanák a rendezvényt, a Sziget befogadja. Hegedűs megjegyezte, hogy a Pride felvonulás valójában egy tüntetés, és számukra fontos, hogy aki csatlakozni szeretne hozzá, az minden kötöttség nélkül ingyen megtehesse. Ha ez egy fizetős rendezvényen van, akkor nem teljesül ez a kívánalom.

Nem fogják senkinek megszabni, hogy milyen ruházatban jöjjön, mert épp az a lényege, hogy mindenki önmaga lehessen. Egyetlen szabályt kell betartani, tartózkodni kell a nyilvános közszeméremsértéstől.

Nekünk ez nem arról szól, hogy megfelelünk a többség elvárásának, hogy megnézzük, mi az a határ, amíg még elfogadják az LMBT embereket, mert épp az az üzenete, hogy mindenkinek jogában áll kifejezni önmagát, megélni a belső identitást. Ebbe ne szóljon bele semmilyen kormány.

Hegedűs úgy látja, a gyermekvédelem zászlaja alatt a közösségüket a kormány politikai haszonszerzésre igyekszik felhasználni, miközben nem látszanak azok a lépések, amelyek valóban a gyermekvédelem megerősítését szolgálnák. A kiszolgáltatott gyermekek számára Magyarország biztonságosabbá tételét nem a Pride betiltásával lehet biztosítani – húzta alá. Arra a strasbourgi bírósági döntésre is emlékeztetett, mely kimondta (a moszkvai Pride betiltása kapcsán), hogy nem lehet felhasználni a gyermekvédelem ügyét más kisebbségek elnyomására.

A türelmi zónák kijelölése is olyan kompromisszum lenne számukra, amely nem elfogadható, mert – álláspontja szerint – ennek elfogadásával azt írnák alá, hogy az LMBTQ jogok melletti kiállás másokat veszélyeztethet.

A Budapest Pride közleményében számonkéri Orbán Viktor kormányát, feltéve a kérdést: hogyan fogják garantálni, hogy minden magyar állampolgár, köztük az LMBTQ személyek is szabadon élhessenek és szabadon tüntethessenek? Ha ezt nem képesek biztosítani, az a saját alkalmatlanságuk beismerése.

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt április 12-ére speciális Békemenetet hirdetett Legyen mindenki egyforma! jelszóval. Azt kérik szimpatizánsaiktól, hogy jöjjenek szürke pólóban, „lobogtassunk szürke zászlót és legyünk büszkék arra, hogy lehetnénk akár egyformák is.” Ezt, és más szolidaritási akciót is üdvözölt Hegedűs, s mint megjegyezte, bár, ha mindenki szürke pólóban vonul is majd föl, látni lehet, hogy így is, itt is nagyon különbözőek lesznek az emberek egymástól. A szürkének is sok árnyalata van – utalt a szexualitás szélsőségeit bemutató, Sam Taylor-Johnson által rendezett erotikus film címére.

(Borítókép: Pride felvonulás Budapesten 2023. július 1-én. Fotó: Kaszás Tamás / Index)