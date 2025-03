A sajtóból tudta meg Renner Erika, hogy börtönben marad a lúgos orvos

A sajtóból tudta meg a lúgos orvos áldozata, hogy mégsem helyezik feltételesen szabadlábra Bene Krisztiánt. Renner Erika üdvözli a döntést, viszont szerinte ahogy Bene a foglalkozásától való eltiltással a betegektől is örök távoltartást kapott, így ugyanez neki is járna.

Renner Erika, a lúgos orvos áldozata a Blikktől tudta meg, hogy börtönben marad a támadója. Hétfőn hozta meg másodfokú döntését a Fővárosi Törvényszék, miszerint nem helyezhető feltételes szabadlábra Bene Krisztián.

Renner a lapnak elmondta: „Úgy gondolom, hogy most hoztak egy szakmailag is megalapozott döntést, amit természetesen üdvözlök. Mire jövőre ugyanígy vizsgálják majd a feltételes szabadságra bocsátásának feltételeit, remélem kijavítják a téves jogszabályt. Akkor szívesen fogok beszélni a büntetés-végrehajtási bírónak a jegyzőkönyvbe arról, hogy milyen érzések kavarognak bennem, ha ezt utána nem mutatják meg az elkövetőnek”.

„Emellett szeretném azt is, ha az örök távoltartására is lenne lehetőség, nem csak akkor és csak arra az időre, ha feltételesen szabadul. Ahogy a foglalkozásától való eltiltással a betegektől is örök távoltartást kapott, így ez nekem is járna” – tette hozzá.

Felháborodást keltett az elsőfokú döntés

Hatalmas felháborodást keltett az elsőfokú bíróság döntése, miszerint feltételes szabadságra helyezhető Bene Krisztián, a lúgos orvos. A Fővárosi Törvényszéknek közleményt kellett kiadnia, melyben megindokolták döntésüket. Közlésük szerint kizárólag saját jogi-szakmai meggyőződése alapján döntött a lúgos orvos ügyében a bíró. Az aHang civil szervezet pedig petíciót indított a döntés ellen, melyet 50 ezren írtak alá.

Renner Erikát 2013-ban támadta meg volt barátja, Bene Krisztián, aki maró lúggal öntötte le a nő nemi szervét, valamint annak környékét. A férfit jogerősen 11 év szabadságvesztésre ítélték. Bár a büntetőeljárásban az áldozatot többször is megvizsgálták, hét évvel a bántalmazás után a kártérítési perben a bíró azt kérte, hogy Renner Erika újra vesse alá magát nőgyógyászati és pszichológiai vizsgálatoknak. Ezek azt állapították meg, hogy többszöri műtéti beavatkozás és a további kezelések sem tudják visszaállítani nemi szervének eredeti állapotát.

Bene Krisztiánt 2018-ban ítélték jogerősen 11 év szabadságvesztésre, 2020 novemberében határoztak a kártérítésről első fokon. A lúgos orvosként elhíresült támadó 2016 óta folyamatosan és módszeresen szabadult meg a vagyonától, nehogy kártérítést kelljen fizetnie áldozatának.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala ingyenes hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon (H, K, Cs, P 18:00–22:00, K 8:00–12:00, Sze 12:00–14:00). További információ az egyesület segélytevékenységeiről a nane.hu oldalon található.