Az angyalföldi gyilkosság gyanúsítottja tudja, hogy súlyos ítéletre számíthat

Kedden délelőtt T. Róbertet, a 2023-as angyalföldi emberölés gyanúsítottját bilincsben vezették elő a Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírája elé, hogy a kényszerintézkedéséről döntsenek. A védő, dr. Somos Zoltán elmondása szerint a letartóztatását meghosszabbították, ellene pedig nem is fellebbeztek, mert védence pontosan tudja, hogy súlyos ítéletre számíthat az ügyben, a letartóztatásban töltött napok pedig beszámítanak majd a jogerős ítéletbe.

Korábban dr. Somos Zoltánt a Fővárosi Törvényszék marasztalta el, amiért ítéletük szerint megsértette az áldozat kegyeleti jogát, így bocsánatkérésre kötelezték.

A polgári bíróság megállapítása szerint a sértettel és az üggyel kapcsolatosan nyomozati szakban tett nyilatkozatom a tényszerűség érzetét erősítette, és negatívan befolyásolta a sértett társadalmi megítélését, megsértve ezzel kegyeleti jogát. Ezért családjától bocsánatot kérek

– jelentette ki a bíróság épülete előtt Somos Zoltán.

A nyomozás határideje idén júliusban lejár, így hamarosan megkezdődhet a vádemelési eljárás T.-vel szemben, majd bíróság elé állhat.

Megölte, majd napokig bujkált a rendőrök elől

Mint ismert, Budapest XIII. kerületében, egy Véső utcai lakásban 2023. július 13-án éjjel holtan találtak egy fiatal nőt. A Budapesti Rendőr-főkapitányság emberölés bűntett miatt rendelt el nyomozást, a feltételezett elkövető T. Róbert ellen elfogatóparancsot adtak ki. A hajtóvadászat eredményeként a BRFK Bűnügyi Bevetési Osztály nyomozói öt nappal később, a III. kerületben fogták el, a Hotel Római romjai között bujkált az egyenruhások elől.

Sajtóinformációk szerint azért gyilkolhatta meg akkori kedvesét, mert szakítani akart vele. Először azt gondolták a hatóságok, T. Róbert féltékenységből ölte meg a 27 éves nőt, ugyanis az áldozat egyik ismerőse azt állította, a férfi nagyon féltékeny és birtokló volt a kapcsolatuk alatt. A valódi indokot ő maga mondhatta el a nyomozóknak, miután elfogták. Az emberölésnél nemcsak a kés, hanem a kalapács használata is kísértette T. Róbertet. Az áldozat holttestén pedig találtak olyan sérüléseket, amelyek arról árulkodtak, hogy be is vetette ezt az eszközt.

