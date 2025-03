A kormány kérés nélkül engedélyezte a fővárosnak Rákosrendező megvásárlását

Karácsony Gergely főpolgármesteri kinevezése óta először a kormány engedélyt adott a Fővárosi Önkormányzatnak, hogy adóssággal járó ügyletbe lépjen, azaz aláírja a Rákosrendezőt érintő adásvételi szerződést – írta a Népszava.

Ez a lépés azért is tekinthető gesztusértékűnek, mert a kormány eredetileg a 85 hektáros területet másnak kívánta értékesíteni.

Mint ahogy azt az Indexen megírtuk, a Nemzetgazdasági Minisztérium január 20-án jelentette be: a kormány és az Egyesült Arab Emírségek közötti nemzetközi megállapodásban foglaltak teljesítése érdekében megszületett kormányzati döntés alapján 2025. január 16-án Rákosrendező vasútüzemhez nem szükséges területeinek értékesítése megtörtént.

Rákosrendező területéből mintegy 85 hektárt értékesített az állam, nettó 50,9 milliárd forintos vételáron. A rozsdaövezet felszámolása érdekében az eladásra független szakértő által meghatározott értéken került sor, a fejlesztést az Eagle Hills csoport valósította volna meg.

Miután a kormány bejelentette, hogy megállapodást kötött az emírségekkel, Karácsony Gergely jelezte: a fővárosnak – pontosabban a főváros egyik cégének, a Budapesti Közműveknek (BKM) – elővásárlási joga van a területre, amivel élne is.

A Nemzetgazdasági Minisztérium leszögezte, hogy a BKM Zrt.-nek a szerződéskötéstől számított 8 napon belül anyavállalati garanciát vagy egyenértékű biztosítékot kell igazolnia az állam felé az első két vételárrészletre, ami összesen 30,5 milliárd forint. A BKM-nek azonban „anyavállalata” nincs. Ezenfelül csak akkor adhat adósságot keletkeztető ügylethez biztosítékot a főváros, amennyiben ezt a kormány engedélyezi.

Ez pedig még egyszer sem fordult elő, amióta Karácsony Gergely a főpolgármester, talán ezért is lehetséges, hogy a főváros nem is kért az ügylethez hozzájárulást, a kormány azonban március 13-i határozatával kérelem nélkül is megadta az engedélyt. Mindezek után a főpolgármester el is küldte a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőnek az anyavállalati garanciával egyenértékű biztosítékról kért nyilatkozatot.