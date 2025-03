NAV: Tilos az Elf Bar és az ahhoz hasonló ízesített dohánytermékek forgalmazása

Illegális és tilos az Elf Bar és az ahhoz hasonló ízesített elektronikus dohánytermékek forgalmazása, importálása, távértékesítése és árusítása Magyarországon; jogsértés esetén súlyos pénzbírság is kiszabható – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hétfőn az MTI-vel.

A közlemény szerint az utóbbi időben egyre több hír jelent meg arról, hogy általános és középiskolákban Elf Bar, Pocobar és más hasonló ízesített elektronikus dohányterméket találtak diákoknál.

Hozzátették, a fiatalok körében az elektronikus cigaretta rendkívül népszerű, többek között a Magyarországon illegális ízesített változata is.

Hangsúlyozták, hogy az Elf Bar és a hasonló ízesített, elektronikus eszközökbe töltött folyadék dohánygyártmánynak minősül, ami a cigarettához hasonlóan jövedékiadó-köteles, Magyarországon dohányterméket kizárólag dohányboltban lehet értékesíteni, de ezek a termékek még ott sem kaphatóak az ízesítés tilalma miatt.

A termékek nemcsak tiltottak, hanem súlyos egészségügyi kockázatokat is jelenthetnek a fiatalok számára. Az ízesítés miatt könnyen rászokhatnak, miközben nikotinfüggőség alakul ki. Az elmúlt időszakban hatóságunk THC- (marihuána)tartalmú termékeket is talált közöttük, amelyek különösen veszélyesek lehetnek a fiatalok számára, hiszen nemcsak nikotinfüggőséget, hanem akár kábítószer-függőséget is okozhatnak