Halálos diszkótűz Észak-Macedóniában: újabb sérültek érkeznek Budapestre

Az észak-macedóniai tűzeset sérültjeinek újabb csoportja érkezik a Magyarország által felajánlott segítségnyújtás keretében Budapestre, várhatóan kedden 21 órakor – közölte Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs és PR-vezetője.

Közben Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter is arról számolt be, hogy a Magyar Honvédség (MH) a hétvégi észak-macedóniai tűzeset sérültjei közül további betegeket szállít kezelésre Magyarországra. Emlékeztetett, „szörnyű tragédia” érte Észak-Macedóniát, ahol vasárnapra virradóra egy szórakozóhelyen történt robbanásban ötvenkilenc fiatal életét vesztette, legalább százötvenen pedig megsérültek.

Az MH Airbus A319 szállító-repülőgépe már úton van a betegekért, akiket két körben az Észak-Pesti Centrumkórház – Honvédkórházba szállítanak további ellátás céljából. A miniszter bejegyzése szerint a honvédség legutóbb tavaly augusztusban sietett Észak-Macedónia segítségére. Akkor válaszul a szkopjei kormány nemzetközi segítségkérésére két helikopterrel vett részt a balkáni ország délnyugati részén tomboló erdőtűz megfékezésében.

Hétnapos nemzeti gyász Észak-Macedóniában

Ahogy arról beszámoltunk, vasárnap reggelre virradóan pirotechnikai eszközök használata miatt tűz ütött ki egy Kocsaniban található klubban, ahol egy népszerű helyi banda adott koncertet. A helyszínen mintegy 1500-an tartózkodtak, a jelentések szerint sokan a pánikszerű menekülés közben kialakult taposásban haltak meg.

Összesen 59-en vesztették életüket, köztük a koncertet adó DNK zenekar több tagja és a fotósa, valamint egy ismert helyi labdarúgó, és egy 18 éves, alacsonyabb osztályú csapat kapusa. A KK Dino Basket kosárlabdacsapat is közölte, hogy játékosuk, Peter Ivanovski is a tragédia egyik áldozata. Rajtuk kívül egy rendőr is meghalt, aki a kábítószer-használat megelőzése, illetve az esetleges fiatalkorú résztvevők megfigyelése miatt tartózkodott a diszkóban.

A tűzeset után Ljupco Papazov, Kocsani polgármestere a közösségi médiában jelentette be, hogy lemond városvezetői pozíciójáról. A rendőrség azóta már letartóztatta a klub tulajdonosát, valamint négy ember ellen elfogatóparancsot adott ki, és vizsgálják azt is, hogy a helyszín rendelkezett-e megfelelő működési engedélyekkel.

Az északmacedón kormány vasárnap délutáni kormányülésén hétnapos nemzeti gyászt hirdetett a Kocsaniban történt tragédia miatt, valamint elrendelték az összes szórakozóhely azonnali ellenőrzését és felülvizsgálatát.

A tragédia után a magyar kormány egyből felajánlotta segítségét: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelentette be, hogy 19 súlyos sérült ellátását veszi át Magyarország, közülük többen már meg is érkeztek az országba.