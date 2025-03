Más ellenzéki szereplőket is vár a Momentum a keddi tüntetésre

Tompos Márton közösségi oldalán jelentette be, hogy más ellenzéki pártok képviselőit is várja a kedd délutáni, Momentum Mozgalom által szervezett tüntetésre, amelyet azért szerveznek, mert tiltakoznak a kormány szerintük a gyülekezési jogot korlátozó törvényjavaslata ellen, ami elsősorban a Pride korlátozására vonatkozik. A Demokratikus Koalíció közleményében csatlakozott Karácsony Gergely hétfői bejegyzéséhez, ahol úgy fogalmazott, hogy Pride továbbra is lesz Budapesten.

Tompos Márton, a Momentum Mozgalom elnöke Facebook-oldalán tette közzé, hogy várja a Tisza Párt, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt, a Szikra Mozgalom és a Második Reformkor vezetőit és szimpatizánsait a kedd délutáni tüntetésükre.

Bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy „az elmúlt napokban a hazánkat uraló nacionalista rezsim újabb lépést tett a belaruszosodás irányába. Az ellenfelek dehumanizáló poloskázása és a közös EU-s védelmi hitel csak Moszkvának jó megvétózása mellett, a gyülekezési törvény korlátozása is a putyini világ felé tolja Magyarországot. A belengetett „tavaszi nagytakarítás” elkezdődött, első célpontja a Pride és a hazai LMBTQ-közösség”.

A Pride korlátozásáról szóló törvényjavaslatról kedden dönt az országgyűlés, ez ellen tart tiltakozást a Momentum Mozgalom 17 órától a Kossuth téren.

Ne legyen félreértés: ahogy azt az elmúlt 15 év orbánizmusából megtanulhattuk, ez csak a kezdet. Ma a Pride résztvevőit büntetnék, holnap már a tiszás tüntetőket, a kutyás passzivizmust, a Szikra és a 2RK aktivistáit

− írta Tompos Márton, majd azzal zárta bejegyzését, hogy mindenki csatlakozzon hozzájuk, aki elutasítja Magyarország putyinizálódását.

A DK is reagált a Pride korlátozására

A Demokratikus Koalíció sajtóközleményben írta le véleményét a kormány javaslatáról, amellyel a Pride-ot korlátozná. „A Sokszínű Magyarországért – az Országgyűlés LMBTQ-ügyi Képviselői Csoportja határozottan elutasítja a kormány manipulatív és kirekesztő politikáját: nem jogállam egy olyan ország, ahol az állampárt huszonnégy óra alatt módosítja a gyülekezési törvényt és korlátozza a gyülekezési jogot!” − közölte az ellenzéki párt.

A Pride betiltásával kapcsolatos indoklásában a kormány azt sugallja, hogy valaki attól válik meleggé, ha melegeket lát maga körül. Ez egy abszurd és tudománytalan állítás, mintha a homoszexualitás vírus lenne − fogalmazott a DK.

Én melegként nőttem fel, tudják rólam, melegként élem az életemet. Amikor én fiatal voltam, se Pride nem volt, se nyíltan magukat melegnek vállalók nem voltak még a magam békéscsabai közegében sem. Mégis meleg lettem. Az égvilágon semmi köze ezeknek a rendezvényeknek, felvonulásnak, bármi ilyesminek ahhoz, hogy az ember egyébként kire vágyik, kit szeret

− mondta Sebián-Petrovszki László az Igazságügyi Bizottság ülésén.

A Sokszínű Magyarországért csoport hozzátette, hogy „a magyar emberek többsége is átlátja már: a Pride betiltása és az LMBTQ-rendezvények büntethetővé tétele nem gyermekvédelemről szól. Ez nem más, mint aljas politikai trükközés, amely kizárólag a Fidesz hatalmi túlélését szolgálja.”

A közleményt azzal zárták, hogy ne legyenek kétségeik: Pride volt-van-lesz. Ehhez hasonló véleményt fogalmazott meg Karácsony Gergely hétfői posztjában, ahol azt írta, hogy

Budapest nem hagyja magukra, megvédi mindazokat, akiknek volt is, van is bátorságuk kiállni az önbecsülésükért, kiállni a közösségükért, kiállni a szabadságért, a szerelem erejéért. Pride lesz!

– hangsúlyozta Karácsony Gergely, melyhez hozzátette, hogy talán nagyobb is lesz, mint amit eddig valaha tartottak.

A kormány megváltoztatná a gyülekezési jogról szóló törvényt

Hétfő reggel megjelent az Országgyűlés honlapján „A gyülekezési jogról szóló 2018. évi LV. törvénynek a gyermekek védelmével összefüggő, valamint az ehhez kapcsolódó törvények módosításáról” szóló kormánypárti javaslat.

Orbán Viktor miniszterelnök ideiévértékelő beszédében úgy fogalmazott, hogy a Pride szervezői ne bajlódjanak a 2025-ös felvonulás előkészítésével, „kidobott pénz és idő”. A frissen benyújtotttörvényjavaslat a gyülekezési jogról szóló törvényt egészíti ki azzal, hogy tilos az olyan gyűlés megtartása, amely a gyermekek védelméről szóló törvényben meghatározott tilalmat sért.

Karácsony Gergely korábban is felszólalt már az ügyben. A főpolgármester egy interjúban elmondta, hogy szerinte a Pride-ot nem lehet betiltani egy uniós tagországban, és ez a próbálkozás a kormány részéről csak figyelemelterelés a gazdasági gondokról. Mint akkor elmondta, a városvezetés nem enged a nyomásnak, továbbra is segíti a rendezvény megszervezését, Karácsony pedig személyesen is jelen lesz az eseményen.

A Pride korlátozásáról a magyarok véleményét is megkérdezték. A Publicus Intézet felmérése szerint a magyarok 56 százaléka nem tiltaná be a rendezvényt. A Tisza Párt és a DK szavazóinak döntő többsége (92 és 90 százalék) engedélyezné a felvonulást, az ellenzőknél a Mi Hazánk (59 százalék) vezet, a Fidesz–KDNP (54 százalék) a második. A relatív többség (43 százalék) elfogadja, hogy van ilyen fesztivál, de nem venne részt rajta. A Publicus a lehetséges intézkedés hátteréről is megkérdezte a választópolgárokat. A résztvevők 42 százaléka szerint a kormány a fontosabb ügyekről tereli el a figyelmet. 26 százalék szerint a Fidesz ezzel erősítené meg a táborát.