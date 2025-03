Közismert orvos-influenszer csatlakozott Orbán Viktor csapatához

Orbán Viktor miniszterelnök kedden bejelentette, hogy Kőnig Róbert gyermeksebész miniszterelnöki biztosként csatlakozik a kormányhoz. Az orvos – akit a közösségi médiában sokan Kőnig doki néven ismerhetnek – jelenleg is aktívan praktizál a János Kórházban.

A miniszterelnök közösségi oldalán közzétett bejegyzése szerint az új biztos elsődleges feladata a betegtájékoztatás és a betegelégedettség fejlesztése lesz a magyar egészségügyi rendszerben.

Új doki a fedélzeten! Dr. Kőnig Róbert, vagyis Kőnig doki miniszterelnöki biztosként csatlakozik hozzánk!

– írta a miniszterelnök.

Orbán Viktor azt is elárulta, hogy az új miniszterelnöki biztos munkáját a közösségi médiában is be fogja mutatni, így az állampolgárok közvetlenül is követhetik majd tevékenységét. „Kőnig doki helyre teszi!” – zárta bejegyzését a kormányfő.

Kicsoda Kőnig doki?

Kőnig doki Youtube-csatornáján fellelhető bemutatkozó szövegében az áll: „Kőnig Róbert vagyok, gyermeksebész szakorvos. Gyermekek általános sebészeti, urológiai, traumatológiai betegségeivel, bőrgyógyászati beavatkozásokkal és ezek társbetegségeivel foglalkozom. De leginkább a gyerekekkel”.

A Kőnig doki helyre teszi sorozatban olyan egészségügyi helyzetekre igyekszik tanácsokat adni, amelyek mindennaposak egy család és a gyerekek életében, számtalanszor találkozunk velük az óvodában, az iskolában, otthon, a játszótéren vagy utazáskor. „Mit tegyünk például akkor, ha véletlenül kificamítjuk egy gyerek könyökét? Mikor vegyük komolyan a fejsérülést? Hogyan kötözzünk? Tanuljuk meg közösen, kicsikkel és nagyokkal” – írta.

Kőnig Róbertnek 2024-ben egy gyerekeknek szóló könyve is megjelent a HVG Könyvek gondozásában, amelynek címe Kőnig doki bemutatja – ilyen egy kórház? A könyvről azt írják: „Mindenkiben ott van a félsz, ha kórházba kell menni, de ez olykor elkerülhetetlen. Vajon milyen belülről egy váróterem vagy egy fekvőbetegosztály? Mi történik a mentőautóban és a rendelőben, vagy épp a műtőben? A közkedvelt Kőnig doki helyre teszi YouTube-videók gyermeksebésze és kedves segítői, Noncsi, Olivér és Zselé, játékosan és sok humorral mutatják be a kórház nyüzsgő és izgalmas világát. Tarts velük, és járd be minden zegét-zugát, mert ha valamit megismerünk, attól már nem is félünk annyira. 5 éves kortól ajánljuk”.