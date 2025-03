„Az isten szerelmére, tényleg megőrült mindenki?” – pattanásig feszült vita a parlamentben a Fidesz javaslatáról

Az Országgyűlés keddi ülésén, kivételes eljárásban tárgyalták a képviselők a gyülekezési jogot érintő, a Pride-ot tiltó javaslatot. A kormánypártiak a gyermekvédelemmel érveltek az előterjesztés mellett, több ellenzéki képviselő éles kritikát fogalmazott meg, ugyanakkor a kormánykritikus oldalon is vannak olyan pártok, amelyek támogatják a korlátozást.

Hétfő reggel megjelent az Országgyűlés honlapján „A gyülekezési jogról szóló 2018. évi LV. törvénynek a gyermekek védelmével összefüggő, valamint az ehhez kapcsolódó törvények módosításáról” szóló kormánypárti javaslat.

Orbán Viktor miniszterelnök idei évértékelő beszédében fogalmazott úgy, hogy a Pride szervezői ne bajlódjanak az idei felvonulás előkészítésével, „kidobott pénz és idő”. A frissen benyújtott, kivételes eljárásban tárgyalt törvényjavaslat a gyülekezési jogról szóló törvényt egészíti ki azzal, hogy

tilos az olyan gyűlés megtartása, amely a gyermekek védelméről szóló törvényben meghatározott tilalmat sért.

A javaslat azt is rögzíti, „a gyermekek védelme egyúttal szükségessé teszi, hogy a jogalkotó arról is határozzon, hogy tilalmazott annak a magatartása is, aki a gyülekezési hatóságot félrevezetve tiltott gyűlést tart meg, illetve ilyen gyűlésen – a rendőrségnek a gyűlés helyszínen megtett, a gyűlés tilalmazott jellegéről való kifejezett tájékoztatása ellenére – részt vesz”.

A visszaélések elkerülése érdekében e magatartásokat a módosítás szabálysértéssé minősíti azzal, hogy a szabálysértésért pénzbírság szabható ki az elkövetővel szemben, amit adók módjára behajtandó köztartozásként kell végrehajtani, az így befolyt összeget pedig a gyermekvédelem céljaira kell fordítani.

A törvényjavaslat szerint jogosult a bíróság, a szabálysértési hatóság és az előkészítő eljárást folytató szerv szabálysértés esetén folytatott eljárásban a rendelkezésére álló vagy általa rögzített arcképmás felhasználásával szabálysértést elkövető személyazonosságának megállapítása, valamint ellenőrzése érdekében az arcképelemzést végző szerv arcképelemző tevékenységét igénybe venni.

„Nem az emberek magánéletébe avatkozunk be”

Az előterjesztői felszólalást Dunai Mónika tartotta. A kormánypárti képviselő kifejtette: „A Fidesz- és a KDNP-frakciók elkötelezettek a családok támogatása és a gyermekek jogainak maximális védelme mellett. A gyermekek egészséges testi, lelki fejlődéséhez való joga mindent meg kell előzzön. A most tárgyalt törvényjavaslat ezt a célt szolgálja, elfogadásával tovább erősödnek a gyermekek egészséges testi-lelki fejlődéséhez való jogai. A módosítás a gyermekek védelméről szól, minden más értelmezése hamis.”

Dunai Mónika szerint ezzel „biztosítható, hogy Magyarország területén csak olyan gyűlés legyen megtartható, amely tekintettel van a gyermekek megfelelő testi, lelki, szellemi és erkölcsi fejlődéshez való jogára”.

Nem az emberek magánéletébe avatkozunk be, Magyarországon mindenki úgy éli a magánéletét, ahogy óhajtja, de a gyermekek védelme mindenekfelett áll

– szögezte le Dunai Mónika.

Répássy Róbert kiemelte, a kormány az előző években számos intézkedést hozott a gyermekek védelme érdekében. Az államtitkár elmondta, a módosítást szükségesnek tartják, mert biztosítható, hogy Magyarország területén csak olyan gyűlés legyen megtartható, amely tekintettel van a gyermekek megfelelő testi, lelki, szellemi, erkölcsi fejlődéshez való jogára.

„Meglepett, hogy Dunai Mónika, aki ugyanúgy pedagógus, mint én, nem is érti, amiről itt ma szó van”

Gy. Németh Erzsébet kijelentette, „mindig meg tud lepni, tizenöt év után is, hogy hogyan gondolkodik a Fidesz a gyermekvédelemről, a gyermekekről”.

Ha a gyülekezési jog korlátozásától várja a Fidesz, hogy megvédi a gyermekeinket, akkor nagyon rossz úton jár. Különösen meglepett, hogy Dunai Mónika, aki ugyanúgy pedagógus, mint én, nem is érti azt, amiről itt ma szó van

– szúrt oda a DK-s képviselő a kormánypárti politikusnak, hozzátéve: „A gyermekeinket nem azzal tudjuk megvédeni, hogy egyes kisebbségek jogait korlátozzuk, vagy azoknak a gyülekezési jogát korlátozzuk, akik nem ugyanazt vallják Magyarországról, mint önök.”

Gy. Németh Erzsébet úgy látja, a kormány érdemben semmit nem tett a gyermekek védelme érdekében, ellenkező esetben jelentős forrásokat csoportosítanának át ezekre a területekre.

„Alaptörvényben rögzített kötelezettségünk”

A Fidesz vezérszónoka Hegedűs Barbara volt, aki többek között kifejtette: a gyülekezési törvényben a javaslat a tiltási okok körét egészíti ki a gyermekvédelmi törvény által egyébként is tilalmazottakkal, kizárólag a gyermekek jogai védelme érdekében.

Fontos leszögezni, a törvényjavaslatnak nem célja az emberek magánéletébe való beavatkozás. Az Alaptörvényben rögzített kötelezettségünk a gyermekek testi, lelki, szellemi, erkölcsi fejlődésükhöz való garanciák megteremtése, önazonossághoz való joguk védelme

– rögzítette Hegedűs Barbara.

„Nem volt Pride, mégis meleg lettem”

Sebián-Petrovszki László, a Demokratikus Koalíció vezérszónoka úgy vélekedett: „Olyan törvényjavaslat fekszik itt előttünk, ami a kormány politikai bunkósbotja a vele egyet nem értők ellen. Ennek nem más a célja, mint hogy megfélemlítse, megbüntesse, eltántorítsa azokat, akik nem értenek egyet a kormánnyal.”



A DK-s képviselő szerint a javaslat „se nem demokratikus, se nem szabad országot teremtő, ez abba a folyamatba illeszkedik, amit évek óta a kormány vezet elsősorban az LMBTQ-közösség ellen. Egy életeket tudatosan tönkretevő, szemét, aljas politikai meccs és trükk, amit művelnek.”

Sebián-Petrovszki László úgy értelmezte a helyzetet, hogy betilthatnak „minden olyan rendezvényt, amire a kormány rá tudja sütni, hogy a gyermekek jogait sérti. Egy gumi jogszabállyal lehetővé teszik a kormánynak, hogy bármilyen rendezvényt betiltson. Kriminalizálni és megfélemlíteni akarják azokat, akik a kormánnyal politikailag nem értenek egyet, és hajlandók utcára menni, tüntetni, rendezvényt szervezni. Nem csak a Pride-ról szól ez, minden egyéb olyan rendezvényre rásüthető lesz, ami a kormány szándékaival ellentétes.”

Születésem óta meleg vagyok, melegként élem az életem. Az én gyermekkorom a ’80-as évekre, a tinédzserkorom a ’90-es évekre esett. Nem láttam meleg embert, nem volt a médiában meleg tartalom, nem volt Pride, mégis meleg lettem, valószínűleg Szájer József ugyanezt tudja elmondani. Nem úgy működik a világ, ahogy önök ezt itt előadják

– fogalmazott Sebián-Petrovszki László, kijelentve: a törvény jogfosztó, valamint sérti az alapjogokat, a gyülekezési jogot, a diszkrimináció tilalmát és a személyes adatok védelmét, ráadásul uniós eljárások is lehetnek belőle.

A DK-s képviselő úgy látja, ez lehet az első lépés az Európai Unióból való kilépésünk előkészítésére. Orbán Viktor kormányfő március 15-i beszédében viszont hangsúlyozta: „Az orvosság nem az, hogy hátat fordítunk az EU-nak, épp ellenkezőleg, nem kifelé, hanem befelé kell mennünk, elfoglaljuk és megváltoztatjuk. Brüsszelben is fordul majd a történelem, eljön az idő, és minden számlát kiegyenlítünk.”

„Hallottuk a mai gyurcsányi propagandát”

Vejkey Imre kiemelte, hogy a gyermekek minden eddiginél erősebb törvényi védelmet kapnak.

Hallottuk a mai gyurcsányi propagandát, hallottuk élőszóban, hallottuk bekiabálással. Mi a szirénhangok ellenére alaptörvénybe foglaljuk, hogy minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéshez való védelemhez

– tette világossá a KDNP-s képviselő, jelezve: látják, hogy „a Brüsszel, Strasbourg, Soros triumvirátus és magyar csatlósai vissza akarják vonatni a már eddig meghozott gyermekvédelmi törvényeinket is. Mi ezt nem tudjuk elfogadni, inkább további lépéseket teszünk a gyermekvédelem területén.”

Nacsa Lőrinc arról beszélt, hogy a gyermekek jelentik a nemzet jövőjét, magyar gyermekek nélkül nem lesz magyar jövő.

Megfélemlítésről és kriminalizálásról beszélnek, szó sincs ilyesmiről. A gyermekek védelméről van szó

– húzta alá a KDNP-s képviselő.

„Az isten szerelmére, tényleg megőrült mindenki, aki ilyen törvényeket hoz?”

Kunhalmi Ágnes azzal kezdte felszólalását, hogy a Fidesz az elmúlt hetekben szintet lépett, Orbán Viktor folyamatosan „a magyarok szabadságára hivatkozva folytatja az alapvető emberi jogok és szabadságjogok korlátozását”.

Az MSZP-s képviselő a Pride mellett Orbán Viktor március 15-i beszédére és a poloska fogalom használatára is kitért, úgy látja, hiába próbálják máshogy magyarázni, „világos volt Orbán Viktor politikai célja: eltörölni mindenkit, aki nem ért vele egyet, aki kritikával meri illetni, vagy veszélyezteti az ő politikai hatalmát”. Kunhalmi Ágnes szerint Orbán Viktor kijelentése „rémes és tragédiákkal teli történelmi időszakokat idéz. Akik eddig a történelemben kártevőknek neveztek politikai ellenfeleket, idővel újabb és újabb határokat léptek át, nem megriadva a fizikai erőszaktól sem.” Kunhalmi Ágnes megemlítette a holokausztot is, közölve a kormánypárti képviselők irányába, hogy „szégyelljék magukat, van elszámolnivalójuk a magyar zsidóság előtt”.

A Pride tiltása nem csak az LMBTQ-közösséget érinti. Súlyosan diszkriminálnak egy olyan társadalmi kisebbséget, amelynek létezése végigkíséri a történelmet. Korlátozzák a szólás- és gyülekezési szabadságot, amiért korábban önök is kiálltak. Ma Pride, holnap bármelyik megmozdulást betilthatják politikai érdekekből és hatalomféltésből

– vélekedett Kunhalmi Ágnes, azzal folytatva, hogy sajnálja a kormánypárti képviselőket a Hunyadi-sorozat leszbikus jelenete miatt. „Az ereszcsatornákon lecsúszni nem gáz önök szerint? Nem hat a gyerekekre? Az isten szerelmére, tényleg megőrült mindenki, aki ilyen törvényeket hoz?” – tette fel a kérdést a szocialista képviselő.

„A Jobbik frakciója ezt a javaslatot támogatni fogja”

Ander Balázs elárulta, a Jobbik frakciója támogatja a javaslatot. A politikus a Jobbik egyik szervezeti vezetőjének levelét felolvasva arról beszélt, hogy a Pride árt a melegeknek, ez a szintű exhibicionizmus táptalajt ad az ellenszenvnek.

Kontraproduktív, különösen, ha azt a sok-sok provokációt is tekintetbe vesszük, ami az elmúlt évtizedekben megfigyelhető volt. Tegyük fel azt a kérdést is, hogy a Pride a véleménynyilvánítást jeleníti meg, vagy valami egészen más célt is szolgál? Nem csupán véleménynyilvánításról van szó, hanem identitáspolitikai térfoglalásról, agresszív progresszív nyomulásról

– mondta Ander Balázs, jelezve, hogy kritikáik is vannak a javaslattal szemben „a digitális megfigyelő állam kiterjesztése” miatt. A politikus azt a kérdést is feltette: „A gyermekvédelmet attól teszik függővé, hogy visszahívnak egy nagykövetet?”

„Végre”

Novák Előd felszólalásában kijelentette:

Végre. Nem 24 óra alatt nyomják át ezt a törvényjavaslatot, ahogy azt a balliberális pártok mondják, hanem évek óta küzdünk azért, hogy rákényszerítsük a kormánypártokat erre a lépésre. Hosszú volt a küzdelem, de eljutottunk oda, hogy a miniszterelnöki bejelentés nyomán úgy tűnik, meghátrálnak. Kínosan figyeltek arra, hogy ne szó szerint vegyék át a Mi Hazánk javaslatát, mint a készpénzhasználati jog esetén.

A Mi Hazánk politikusa azt állította: „A homoszexuális propagandafelvonulást támogató Vitézy Dávid főpolgármester-jelölt mögé beálló Fidesz fordulatára azután került sor, hogy néhány héttel korábban kutatócéggel telefonon kérdezték az embereket: Szívesebben szavaznak-e a Fideszre, ha betiltanák a Pride-ot?”

Novák Előd úgy fogalmazott: „Elvtelen szavazatszerző helyezkedésről van szó, nem kiszámítható gyermekvédelemről. Nem egyértelmű a kormány pálfordulása, mindeközben rehabilitálják Szájer Józsefet, megmondóember lesz gangbang Jóska. A Hunyadi-filmből is ömlik ránk többek között egy öncélú leszbikus jelenet keretében ez a propaganda.” A politikus arra hívta fel a figyelmet, hogy szivárványos zászló is kerülhet az iskolákra, óvodákra, pedig erre vonatkozó tiltó javaslatot szintén benyújtott.

„Ez a nyílt putyinizálódás és fasizálódás útja”

Szabó Rebeka szerint nem könnyű megszólalni „ez után a fantasztikus beszéd után”.

A mai törvényjavaslat egy olyan határátlépés, amivel megérkeztünk a leplezetlen autokráciába. Ez valóban új korszakot jelent. Ez a nyílt putyinizálódás és fasizálódás útja, de facto a Mi Hazánk kerül kormányra

– közölte a Párbeszéd – Zöldek képviselője, hozzátéve: „Annyira örül Novák Előd ennek a módosításnak, még a pulpitusra is kirohant, hogy ott újságolja el a híveinek a középkori gondolatokat. Talán csak a ’40-es években lehetett hasonlókat hallani ebben a házban.”

Szabó Rebeka kitért Orbán Viktor miniszterelnök március 15-i beszédére is, az ellenzéki politikus úgy látja, a poloska kifejezés használatával „a ’40-es évek sárga csillagát idézték fel”.

Tordai Bence úgy gondolja: „A legkevésbé sem a gyermekvédelemről szól a javaslat, még csak nem is a Pride-ról, hanem a gyülekezési jogról, az egyik legfontosabb demokratikus alapjogunkról. Arról szól, hogy Magyarország átlép-e egy diktatúrába.”

Azt akarják, hogy ami a Fidesz számára kellemetlen politikai célú vagy értéktartalmú megnyilatkozás, az ne hangozhasson el, vagy ha elhangzik is, ne lehessen közönsége

– értelmezte a javaslatot a Párbeszédből kilépett képviselő.

(Borítókép: Az Országház épülete. Fotó: Szollár Zsófi / Index)