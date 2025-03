Hamarosan az OTP és az MBH Bank is leáll

Magyarország legnagyobb kereskedelmi bankja és a második legnagyobb bankcsoportja is ugyanarra a napra tervezte be a leállását. Az OTP Bank és az MBH Bank is különböző fejlesztéseket fog végezni, ami miatt több fontos szolgáltatásuk is korlátozva lesz az ügyfeleik számára – adta hírül az ATV.

Az OTP Bank tájékoztatása szerint 2025. március 22-én 21:00-tól hajnali 0:45-ig, illetve 2025. március 29-én 21:00-tól 22:30-ig a következő szolgáltatások nem lesznek elérhetők:

az OTP Bank által kibocsátott bankkártyákkal kezdeményezett online fizetések jóváhagyása,

az internet- és mobilbank,

az OTPdirekt,

az online termékigénylés (folyószámla, személyi kölcsön, áruhitel, értékpapírszámla),

az eBIZ szolgáltatás,

az Electra,

a SmartBróker alkalmazás,

a Vámpénztári rendszer.

Az MBH Bank több karbantartást is bejelentett már márciusra, az egyik éppen egybeesik az OTP Bankéval.

Az MBH Bank szolgáltatásai 2025. március 21-e 22 óra és március 22-e 2 óra között válnak elérhetetlenné, az alábbi rendszerek nem lesznek elérhetőek:

az MBH Vállalati Netbank, az MBH Direct Bank és az MBH Vállalati App,

az MBH Netbank, valamint az MBH Bank App 103-as banki azonosító profilja,

az MBH Bank App 504-es banki azonosító profilja.

Hozzátették, hogy a karbantartás alatt az MBH OpenAPI szolgáltatásaiban esetenként kieséseket tapasztalhatnak az ügyfelek.

Felhívták a figyelmet, hogy ugyanezen időszak alatt azonnali forintátutalási megbízások indítására – ideértve az egységes adatbevételi megoldás útján (qvik-QR, qvik-NFC, qvik-link) benyújtott azonnali utalásokat is –, a másodlagos számlaazonosítók kezelésére nincs lehetőség, továbbá a fizetési kérelem (qvik-kérelem) szolgáltatás sem lesz elérhető (fizetési kérelem indítására / elutasítására / jóváhagyására nem lesz lehetőség). Az azonnali utalások és a fizetési kérelmek (qvik-kérelem) fogadása szünetelhet, a megbízások visszautasításra kerülhetnek.

Továbbá kiemelték, hogy tervezett karbantartás miatt 2025. március 22-én este 9 óra és 2025. március 23-án reggel 6 óra között pár perces megszakadások fordulhatnak elő az MBH Bank App 101-es banki azonosító profiljának működésében. Ebben az időszakban az alkalmazásba való bejelentkezés hibára futhat, ilyenkor pár perc elteltével érdemes újra megpróbálni a belépést.