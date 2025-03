Több férfin is rajtaütött a rendőrség gyermekpornográf felvételek birtoklása miatt

Összesen három férfit fogtak el gyermekpornográf felvételeket birtoklásáért. Egyikőjük pénzért árult képeket és videókat. A másik két gyanúsítottnál felvetődött, hogy fegyverek lehetnek náluk, ezért a Terrorelhárítási Központ segítségét is kérték. A lakásban kábítószert találtak és foglaltak le, így ennek birtoklása miatt is indult eljárás.

Két szegedi és egy budapesti férfit fogtak el a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) gyermekvédelmi szakemberei gyermekpornográfia és zsarolás gyanúja miatt.

A KR NNI kedden a police.hu oldalon közölte, a holland társhatóságtól még 2022 nyarán érkezett jelzés arról, hogy egy társkereső oldalon egy magyarországi felhasználó pénzért kínál gyermekpornográf felvételeket.

A közlemény szerint egyértelművé vált, hogy az illegális tartalmakat árusító felhasználó talált is egy magyar vevőt: a képeket, valamint egy videót 10 ezer forint ellenében küldte el neki, később azonban további összeget követelt tőle, kilátásba helyezve, hogy ha ezt nem teljesíti, akkor az ismerőseivel tudatja, gyermekpornográf felvételeket vásárolt.

A nyomozók végül azonosították a szexuális tartalmú felvételeket megvásárló embert, egy 42 éves budapesti férfit; a rendőrök 2022 decemberében lefoglalták elektronikai eszközeit.

Később a tiltott felvételek árusítója, egy 22 éves szegedi férfi is „célkeresztbe került”. Az ő lakásán is kutatást tartottak a nyomozók, majd lefoglalták az ő, illetve az élettársa adathordozóit is.

A vizsgálatok idején ugyan nála nem, de élettársánál, egy 22 éves férfinál több gyermekpornográf felvételt is találtak, mire azonban meggyanúsították volna, elérhetetlenné vált a rendőrök számára, így elfogatóparancsot adtak ki ellene, és hosszú ideig keresték.

Az ügyben a közlemény alapján az hozott fordulatot, hogy idén március elején megtudták, a férfi egy szegedi lakóparkban tartózkodik.

Mivel olyan információk merültek fel, hogy a férfinál és az élettársánál fegyverek lehetnek, elfogásukhoz a Terrorelhárítási Központ műveleti egységének a segítségét kérték.

A rendőrök március 12-én fogták el a két férfit. A lakásban a nyomozók metamfetamint találtak és foglaltak le.

Az egyik férfit pornográf felvétel kereskedelmével elkövetett gyermekpornográfia és zsarolás miatt hallgatták ki gyanúsítottként a nyomozók, míg társát gyermekpornográfia miatt. A lefoglalt droggal kapcsolatban kábítószer birtoklása miatt indult eljárás – áll a közleményben.