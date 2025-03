Schmidt Mária a poloskatémáról: Ez egy humoros utalás volt

A Terror Háza Múzeum főigazgatója szerint „mostanában az a divat”, hogy a bírák teljes nyíltsággal politikai szereplőkké válnak: tüntetnek, nyilatkoznak, politikai állásfoglalást tesznek.

„Nem rugózok most azon, hogy milyen szövegértési problémákkal küszködik a magyar bírói kar, mert ennek az írásnak nem ez a tárgya, ezúttal beérem annyival, hogy megjegyzem: öreg hiba, ha a bírók nem értik, nem képesek értelmezni az eléjük kerülő szövegeket. Hisz végül is ezért tartjuk őket. Közpénzből” – írja Schmidt Mária a Látószög blogon megjelent A politizáló bírákról című publicisztikájában, majd kifejti, hogy a bírák politikai állásfoglalásának tilalma hivatásuk alapfeltételének, illetve alapértékének számít.

Ugyanakkor úgy véli, mára a nyugati társadalmaknak a jurisztokrácia irányába történő elmozdulásával párhuzamosan egyre elfogadottabb köreikben, hogy nyíltan politizálnak.

Vezetőik egyikét-másikát raportra hívja és beszámoltatja egy idegen ország nagykövete, aki feltételezésem szerint bizonyos elvárásokat is megfogalmazott velük és az általuk vezetettekkel szemben

– teszi hozzá a főigazgató, utalva David Pressman volt amerikai nagykövetre, aki korábban találkozott és tárgyalt az Országos Bírói Tanács vezetőivel.

Nálam már az is kiverte a biztosítékot, hogy különböző NGO-k, értsd: Soros-érzékenyítő (!) foglalkozásokat, továbbképzéseket szerveztek a számukra, de amit mostanában tesznek, azzal minden tűréshatárt átléptek

– fogalmaz publicisztikájában Schmidt Mária, aki aztán így folytatja: „Nemrég kormányellenes tüntetést szerveztek (itt számoltunk be az eseményről – a szerk.), ahol az ellenzék prominens képviselőivel együtt vonultak az utcára. Állítólag azért, hogy magasabb fizetést vívjanak ki. Amit addigra már megkaptak. Újabb szövegértési problémájuk adódott? Szívesen venném annak megvilágítását, hogy az ellenzékkel együtt tüntetni a kormány ellen milyen értelemben nem számít politizálásnak?”

A főigazgató ezután arról ír, hogy a bírák „mit engedtek meg maguknak” Orbán Viktor március 15-i beszédével kapcsolatban, amikor „a bírák reprezentatív érdekképviseleti szerve[ként], valamennyi bíró nevében” nyilatkoztak meg. Schmidt Mária hozzáteszi, hogy erre tényleg volt-e felhatalmazásuk valamennyi bíró részéről, azt nem firtatja, „annak tisztázása legyen az ő dolguk.”

Március 16-án a Magyar Bírói Egyesület (MABIE) közleményben tiltakozott Orbán Viktor beszéde miatt, amelyben úgy fogalmazott:

Publicisztikájában Schmidt Mária felidézi, hogy a Magyar Bírói Egyesület és az Országos Bírói Tanács Orbán Viktor figyelmébe ajánlotta az Alaptörvény azon pontjait is, amelyek az emberi méltóságra vonatkoznak, továbbá azt is közölték, hogy a bírói eskü szövegének megfelelően a rájuk bízott ügyeket részrehajlás nélkül, kizárólag a törvényeknek megfelelően bírálják el. „Ha-ha-ha” – teszi hozzá a Terror Háza Múzeum főigazgatója zárójelben.

Schmidt Mária is azt az álláspontot képviseli, hogy a kormányfő poloskázós kijelentése

A főigazgató rámutat, hogy a lehallgatókészülékeket a köznyelv poloskáknak hívja:

Még egy bíró is ismerheti a következő szófordulatokat: Be van poloskázva a szobám, az irodám. Vigyázz, be vagy poloskázva! Ha erről eddig nem hallottak, ha ezt a humort nem sikerült kódolniuk, akkor kénytelen vagyok szellemi képességeik okán alkalmasságukat kétségbe vonni. De talán kézenfekvőbb az a megfejtés, hogy ezúton akarták kifejezésre juttatni a Tisza mozgalom iránti szimpátiájukat. Ami nettó politizálás. Tessék választani! A miniszterelnök így folytatta: »Felszámoljuk a pénzügyi gépezetet, amely korrupt dollárokból vásárolt meg politikusokat, bírókat, újságírókat, álcivil szervezeteket és politikai aktivistákat.« Erre mondja a magyar, hogy akinek nem inge, ne vegye magára! Magukra vették. Az összes bíró magára vette! Mi van? Nem azt vették magukra, hogy megvásárolták, hanem azt, hogy korrupt dollárokból vásárolták volna meg őket, ezek szerint euróból, forintból, lejből megvásárolhatók? Szövegértés!