Nem aratott osztatlan sikert a tiszások körében Magyar Péter barátnős posztja a Pride árnyékában

„Rendben, szép az élet, de a gyerekeink az utcán vannak éppen!” – ilyen és ehhez hasonló kommentek sokasága lepte el a Tisza Párt elnökének, Magyar Péternek a Facebook-oldalát, ugyanis a gyülekezési jogot korlátozó és a Pride-ot betiltó törvényjavaslat elfogadásának napját választotta arra, hogy bemutassa barátnőjét a nagyközönségnek.

A legtöbben gratuláltak, jó páran összekeverték a hölgyet Szentkirályi Alexandrával – ki is emelték, hogy lehetett volna közelebbi kép, mert „majdnem ördögűzőt hívtak pap helyett”. Voltak viszont jó néhányan, akik hiányolták a pártvezér kiállását a keddi eseményekben, és valamiféle állásfoglalást vártak volna tőle.

Esetleg lehetne azzal foglalkozni, hogy a Parlament éppen most korlátozza a gyermekvédelemre hivatkozva a gyülekezési jogot és engedélyezte, hogy arcfelismerő szoftverrel mindenkinek utánamenjenek, aki véleményt akar nyilvánítani

– írta egy kommentelő.

„Gusztustalannak tartom a mai nap eseményei tükrében ezt a posztot” – írta egy másik, hozzátéve, hogy az embereknek nincs közük Magyar magánéletéhez, de van közük a „szólás- és gyülekezési szabadság ismételt megnyirbálásához”.

Más azt nehezményezte, hogy a Tisza Párt elnöke napi 2-3-4 posztot is ki szokott tenni általában, viszont egy ilyen napon „NULLA reakció” van az eseményekre. Azt is hozzátette, hogy eddig a Tiszára szavazott volna, viszont nem szeretné egy „Fidesz-utódnak átadni a kormányzást”. Megint más arról írt hosszabban, hogy Magyar politikai jelenléte és az, hogy az emberekhez szóljon, most fontosabb lett volna, mint hogy a propagandának üzenjen. „Sajnálom, picit volt reményem, de a hajó végleg elsüllyedt” – summázta a hozzászóló.

A mai parlamenti döntésről meg semmi hír, pedig az EU most fog igazán a magyarok f***ára lépni, és még lehet, hanyatt is döntenek

– írta egy újabb kommentelő, aki szerint Magyarnak március 15-én lehetősége lett volna „visszavenni az országot ezzel a 150–200 ezres tömeggel”, ehelyett várja a 2026-os választást, „de addigra már nem leszünk az EU tagjai”.

„Nem sétálunk csapdába”

Szerda reggel a Tisza Párt elnöke hosszú közleményben reagált a keddi eseményekre, melyben hangsúlyozta – többször is –, hogy az Orbán-kormány „ugyanazokhoz az eszközökhöz folyamodik, mint 2006-ban a Gyurcsány-kormány: a magyar emberek alapvető, gyülekezéshez való jogát veszi semmibe”. Leírta, hogy a Tisza nem sétál bele a csapdába, választásokon fogják legyőzni a Fideszt 2026-ban.

Pontosan az a célja a hatalomgyárnak, hogy a társadalmat és a kormányváltást akaró tömegeket megossza. A gyülekezési törvényt sem véletlenül most szigorították, most is csak és kizárólag azért tették, hogy eltereljék a figyelmet arról, hogy hány millió magyar ember él súlyos megélhetési válsághelyzetben, és hogy pár hónap múlva vége lesz a hatalmuknak

– írta a Tisza-elnök. Hozzátette, hogy a „füstgránátok és a konfrontáció a rendőrséggel” csak a hatalmat erősíti, változást nem fognak hozni – ahogy eddig sem tették. „Azért nyúlt most a hatalom az alkotmányellenes szigorításhoz és tiltáshoz, hogy ideológiai terepre terelje a közbeszédet, amivel végletesen össze lehetne ugrasztani a kormányváltást akaró tömegeket” – írta, majd újra megerősítette, hogy a „Tisza nem sétál bele ebbe a csapdába”.

Az ügy előzményei

Az Országgyűlés keddi ülésén a Momentum füstölgése közepette is megszavazták a gyülekezési jogot korlátozó, Pride-ot tiltó javaslatot. Hétfő reggel jelent meg az Országgyűlés honlapján „A gyülekezési jogról szóló 2018. évi LV. törvénynek a gyermekek védelmével összefüggő, valamint az ehhez kapcsolódó törvények módosításáról” szóló kormánypárti javaslat, kedden már el is fogadták, szerda reggelre pedig Sulyok Tamás köztársasági elnök már alá is írta a törvényt.

Ez alapján szabálysértést követne el az, aki „a gyülekezési hatóságot félrevezetve tiltott gyűlést tart meg, illetve ilyen gyűlésen – a rendőrségnek a gyűlés helyszínén megtett, a gyűlés tilalmazott jellegéről való kifejezett tájékoztatása ellenére – részt vesz”. A javaslat szerint a rendőrség arcfelismerő szoftvert is használhat a résztvevők azonosítására, és a szabálysértésért pénzbírságot szabhat ki.

A Momentum tüntetést is szervezett kedd délutánra az Országház elé, azonban több politikus és párt is úgy nyilatkozott, hogy nem vesznek részt a megmozduláson. Vona Gábor, a Második Reformkor elnöke elárulta, hogy nem vesz részt a tüntetésen, de pártja kiáll a gyülekezés és a véleménynyilvánítás szabadsága mellett.

Az MKKP kérdésünkre elmondta, hogy ők sem lesznek ott a Momentum mai eseményén, ugyanis ők a saját tüntetésükre koncentrálnak, amit április 12-én tartanak majd Legyen mindenki egyforma címmel. A Tisza Párt pedig kiállt eddigi kommunikációja mellett, hogy nem közösködnek más pártokkal, így ők sem vettek részt a Momentum által szervezett megmozduláson.