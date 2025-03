OMSZ-főigazgató: Évi 100 milliárdból nincs pénz székre, asztalra, tányérra, villára

Még februárban röppent fel az a hír, hogy a Budapestre rendelt mentősök mindössze két hideg szendvicset kapnak a 16 órás szolgálatukra az Országos Mentőszolgálattól (OMSZ), így a Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége (MOMSZ) a lakosság segítségét kérte az ügyben, és gyűjtést is szervezett. Az OMSZ ezen rendesen ki is akadt, kikérték maguknak a MOMSZ vádaskodását, hiszen „a jogszabályok szerint a munkáltatói juttatásoknak nem része az étkeztetés, de igyekszünk így is támogatni a megterhelő munkát végző bajtársainkat” – közölték.

A szendvicsellátás tehát egy jóindulatú kezdeményezés az OMSZ részéről, ami nyilvánvalóan nem biztosít teljes értékű napi étkezést, de egy kis segítséget jelenthet. A szendvicsek számát igény szerint növelni fogjuk, hogy ezzel is tegyünk valamit bajtársainkért, szemben a mindent harsányan bíráló MOMSZ-szal, akik a feszültségkeltésen kívül még soha semmilyen eredményt nem értek el az érdekképviselet területén

– fogalmazott az Indexhez eljuttatott közleményében az Országos Mentőszolgálat.

A MOMSZ 2,5 millió forintot gyűjtött össze a bajtársaik melegétkeztetésére – és ezt három hónapra előre le is szervezték –, azonban Csató Gábor, az OMSZ főigazgatója az ételszállítás előtt két nappal arról beszélt, hogy „a 100 milliárdos költségvetéssel gazdálkodó Országos Mentőszolgálat nem tud a mentődolgozóknak biztosítani az étkezéshez asztalt, széket, tányért, kanalat, villát, szalvétát, mikrohullámú sütőt és hűtőszekrényt, illetve a keletkező hulladék elszállítását sem tudja megoldani, ezeket a dolgozók fizetéséből megfizetett tagdíjból fenntartott szakszervezettől várja el”.

Öröm az ürömben

A MOMSZ erre reagálva arról írt, hogy mivel ezt az igényt eddig nem fogalmazta meg, ezért a befolyt teljes összeget az ételekre és azok logisztikájára költötték. Így most ismét a lakossághoz fordulnak, hogy a fent említett eszközöket beszerezhessék.

„Kérjük tehát, hogy akinek van akár új vagy használt, de jó állapotú és feleslegessé vált:

ebédlőasztal,

szék,

tányér,

kanál-kés-villa,

mikrohullámú sütő,

hűtőszekrény,

szemeteszsák,

az jelezze felénk, hogy együtt biztosítani tudjuk a mentőknek a már beszerzett ételek elfogyasztásának körülményeit, mivel ezeket a »legfőbb érdekvédő« – ahogy csató doktor aposztrofálta magát korábban – nem képes vagy nem akarja megoldani” – szúrtak oda.

Hozzátették, hogy ők továbbra is a mentősökért dolgoznak, hogy megfelelő körülményeket tudjanak biztosítani a munkavégzésükhöz. „Öröm az ürömben, hogy végre partnerként kezel minket, megbízik a problémamegoldó készségünkben. Köszönjük, főfőfőigazgató úr!” – zárták a posztot.

Az OMSZ szerint ez provokáció

Kérdéseinkkel az Országos Mentőszolgálatot is megkerestük, akik elmondták, hogy a MOMSZ akciója „ebben a formában tipikus provokáció. Lengyel úr (Lengyel Tibor, a MOMSZ elnöke – a szerk.) is tudja, hogy 350 adag melegételt nem tudunk egy hétig tárolni a mentőállomásokon, mindig az aznapit kellene kiszállítani, de itt is csak a botránykeltés a cél. Köszönjük a támogatók önzetlen felajánlását, és reméljük, hogy a MOMSZ ármánykodása ellenére eljutnak az ételek a bajtársainkhoz.” Hozzátették, hogy „a MOMSZ mindössze egy nappal előtte, 2025. március 17-én tájékoztatta az Országos Mentőszolgálatot tervének részleteiről”.

Arról van ugyanis szó – amint az Csató Gábor Lengyel Tibornak írott leveléből kiderül, amit az Indexnek is megküldtek –, hogy a MOMSZ egyben szállítaná le a heti étkezésre szánt 350 adag ételt két mentőállomásra, viszont ezeken az állomásokon nem áll rendelkezésre olyan hűtőberendezés, amely 350, de még 175 adag ételt is tárolni tudna. Emellett sem mikrohullámú sütő, sem annyi evőeszköz nincsen, hogy egyszerre 20-30 dolgozó étkezzen.

Amennyiben Önök a nehézségek áthidalása nélkül, pusztán az ételadagok nagy mennyiségben, egyszerre történő átadásával kívánnak eljárni úgy, hogy az ételtárolás, felhasználás elemi feltételei sincsenek biztosítva, akkor az nem tekinthető másnak, mint a MOMSZ feszültségkeltő, öncélú és álságos kommunikációs kampányának újabb hangzatos, provokatív, mentődolgozókat és közvéleményt egyaránt félrevezető eleme

– írta Csató levelében.

(Borítókép: Isza Ferenc / Index)