Sulyok Tamás aláírta a Pride betiltásáról szóló törvényt

A Magyar Közlönyben megjelentek szerint Sulyok Tamás, köztársasági elnök aláírta a Pride betiltását lehetővé tevő jogszabályt. Az Alaptörvény 15. módosítását, amely a gyermekek jogát a gyülekezési jog elé helyezi, csak később tudja elfogadni a parlament, ezért a jogszabálynak ez a része április 15-én lép életbe.

Hétfő reggel jelent meg az Országgyűlés honlapján „A gyülekezési jogról szóló 2018. évi LV. törvénynek a gyermekek védelmével összefüggő, valamint az ehhez kapcsolódó törvények módosításáról” szóló kormánypárti javaslat. A kivételes eljárásban tárgyalt törvényjavaslat a gyülekezési jogról szóló törvényt egészíti ki azzal, hogy

tilos az olyan gyűlés megtartása, amely a gyermekek védelméről szóló törvényben meghatározott tilalmat sért.

A javaslat azt is rögzíti: „A gyermekek védelme egyúttal szükségessé teszi, hogy a jogalkotó arról is határozzon, hogy tilalmazott annak a magatartása is, aki a gyülekezési hatóságot félrevezetve tiltott gyűlést tart meg, illetve ilyen gyűlésen – a rendőrségnek a gyűlés helyszínen megtett, a gyűlés tilalmazott jellegéről való kifejezett tájékoztatása ellenére – részt vesz.”

A visszaélések elkerülése érdekében e magatartásokat a módosítás szabálysértéssé minősíti azzal, hogy a szabálysértésért pénzbírság szabható ki az elkövetővel szemben, amelyet adók módjára behajtandó köztartozásként kell végrehajtani, az így befolyt összeget pedig a gyermekvédelem céljaira kell fordítani.

A módosítás szerint jogosult a bíróság, a szabálysértési hatóság és az előkészítő eljárást folytató szerv szabálysértés esetén folytatott eljárásban a rendelkezésére álló vagy általa rögzített arcképmás felhasználásával szabálysértést elkövető személyazonosságának megállapítása, valamint ellenőrzése érdekében az arcképelemzést végző szerv arcképelemző tevékenységét igénybe venni.

A javaslatról kedden szavaztak a parlamentben, a szavazás közben a Momentum politikusai füstgyertyákat gyújtottak meg az ülésteremben, a karzatról pedig röplapokat szórtak le. A szavazás ennek ellenére megtörtént, 136 igennel elfogadta a többség a javaslatot.

A szavazást követően demonstrációt tartottak a Kossuth téren, melyet egy több órás hídfoglalás követett, ahol a tüntetők teljes egészében leállították a forgalmat a Margit hídon. A rendőrség közleménye szerint bűncselekmény gyanújával fogtak el és állítottak elő három férfit kedd este a Margit hídnál tartott, általuk jogellenesnek nyilvánított gyűlésen.

Tiltakozik az Európa Tanács a Pride betiltása miatt

Michael O’Flaherty, az Európa Tanács emberi jogi főbiztosa az X-en közölte, hogy aggasztja a magyar parlamentben kedden elfogadott, a gyülekezési jogot érintő törvénymódosítás, amely miatt az Országgyűlésben rég nem látott botrány alakult ki az ellenzéki képviselők tiltakozásával. Ez az a javaslat, amit azért hoztak, hogy törvényileg tiltani tudják a Pride-ot.

O’Flaherty felháborodása mellett azt is közölte, hogy felszólítja Sulyok Tamás köztársasági elnököt, éljen vétójogával, és ne írja alá a törvénymódosítást, ami „korlátozza a gyülekezési szabadságot”.