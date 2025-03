Két halálos tűzeset is történt kedd este

A katasztrófavédelem jelentette, hogy két helyre is riasztották a tűzoltókat kedd este, és mindkét este halálos áldozatokkal járt. Valamit hétfőn szintén balesethez hívták őket Felsőkelecsényen, ahonnan mentőhelikopterrel vitték el az egyik életveszélybe került gyermeket.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közleménye szerint két helyre is riasztották a tűzoltókat kedd este, és mindkét eset tragikus kimenetelű volt. A katasztrófavédelem tűzvizsgálati eljárást indít a keletkezések okainak feltárása érdekében.

Somogyjádra, a Szabadság utcába riasztották a tűzoltókat, egy két lakrészből álló családi ház egyik tizenhat négyzetméteres része égett, a lángok a ház tetőszerkezetére is átterjedtek. A tető beomlott, az oltást követően a tűzoltók egy hatvanas éveiben járó férfi holttestét találták meg a romok átvizsgálásakor. A tűzben egy másik ember is megsérült, akit a mentőszolgálat vitt kórházba. Az épület lakhatatlanná vált, a tűzoltók egy gázpalackot is kivittek az épületből, mielőtt az felrobbant volna.

Illetve Pécelen, a Temető utcában történt a másik tragikus kimenetelű tűz. Egy életvitelszerűen lakott faház égett le teljes terjedelmében, a budapesti tűzoltók két gázpalackot vittek ki a házból, egy huszonöt kilogrammos pedig felrobbant. Szintén a munkálatok közben találtak rá az ott lakó idős férfi holttestére.

A héten már nem ezek az első esetek, hogy a tűzoltókat kellett riasztani. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, Felsőkelecsényen hétfő este hívták a mentőket és tűzoltókat, mert három gyermek élete került veszélybe. A Bors beszámolója szerint a bajt egy felborult hősugárzó okozhatta, aminek következtében csaptak fel a lángok, és égett le teljesen a gyerekek számára fenntartott melléképület.

A tragédia nem sokon múlt, egy egyéves kislány légcsöve összeégett, akit mentőhelikopterrel vittek kórházba, valamint szintén megégett és füstmérgezést kapott egy öt hónapos csecsemő, és egy egy év körüli kisfiú is.

A rendőrség vizsgálja a szülők felelősségét, akik egyébként nem felügyeltek a gyerekekre amikor a baleset történt.