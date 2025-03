Komoly felvételi előzi meg a bohócdoktorok kiválasztását, bírni kell a lelki terhet

Több mint harminc éve bohócdoktorok könnyítik meg itthon a beteg gyermekek kórházi kezelését. Országszerte 16 gyermekklinikát heti rendszerességgel keresnek fel a speciális képzettséggel rendelkező piros orrú előadóművészek, akik idősotthonokban, szociális intézményekben is mosolyt csalnak az emberek arcára. Egyik patnerintézményükben, a Bethesda Gyermekkórházban beszéltek a munkájukról.

„Amikor egy kisgyerek belép a kórházba, egy módosult tudatállapotba kerül, stresszes lesz, fél, rosszul érzi magát. Ennek az oldásában hatalmas szerep jut a bohócdoktoroknak, akik a Bethesdában már 22 éve elterelik a figyelmüket a beavatkozásról, ami az orvosok, ápolók és egyben a szülők helyzetét is könnyebbé teszi” – mondta el Van der Meer Borbála gyermekorvos, aki azt is elárulta: mindig tudják, a kórházban épp merre járnak, mert ott kitör a kacagás. „A gyerekek mentális jóléte pedig a fizikai gyógyulásukhoz is hozzájárul” – húzta alá. Kutatások szerint a nevetés hatására emelkedő endorfin amellett, hogy csillapítja a fájdalmmat, erősíti az immunrendszert.

Beton nem törik meg

A harmincas éveiben jár, színész képzettségű Mangold Roland elmondta, hogy már több mint nyolc éve Beton bohócként lép be a kórterembe, ahol a játékkal szeretné visszaadni a gyerekek erejét. Sokszor nehéz helyzettel találkozik, de amint leveszi a piros orrot, ezt maga mögött hagyja, szavai szerint így tudja folytatni ezt a munkát, amiben jó érzéssel tölti el, ha vidámabbá tudta tenni egy kis beteg napját.

Simon Renáta Pupillaként hat éve ösztönzi táncra azokat a bent fekvőket, akik állapota már engedi ezt, sokszor pedig maguk teszik meg ezt a gitárral pendített dallamokra. „A zene és a tánc nemcsak a legkisebbekre, az idősekre is jó hatással van mentálisan, pozitív érzésekkel tölti el az embereket” – fogalmazott az eredetileg táncművész Renáta, lapunknak elmondta, hogy addig folytatja piros orral Pupillaként, amíg a feladat mögött álló embert nem érintik meg túlságosan a látottak.

Évekig képzik a bohócdoktorokat

Mattyasovszky-Zsolnay Bence, a PIROS ORR Bohócdoktorok Alapítvány ügyvezető igazgatója elmondta, hogy 1996-ban, Mikulás napon jöttek létre, majd csatlakoztak a nemzetközi hálózathoz. Német, osztrák, szlovák vagy lengyel kollégáikhoz hasonlóan többéves képzésen saját szakembereik is részt vesznek. Itt pszichológia, a szociológia, a kommunikáció mellett előadóművészetet és egészségügyi ismereteket is oktatnak. „Sokkal nagyobb tudás van a bohócdoktori vizit mögött, mint az emberek elsőre gondolnak. Készség is kell ahhoz, hogy az ezzel a munkával járó pszichés terheket tudja valaki kezelni” – tette hozzá. Éppen ezért már jelentezéskor leendő kollégáik többnapos meghallgatáson vesznek részt.

Támogatás nélkül nem léteznének

Ma már 34 bohócdoktorral 16 magyarországi kórházat keresnek fel heti rendszerességgel, emellett idősotthonban, fogyatékossággal élőkhöz és nevelőotthonba is ellátogatnak. Nem önkéntes alapon, professzionális előadóművészeket foglalkoztatnak, működésüket alapvetően céges és magánadományokból, 1 százalékos felajánlásokból finanszírozzák.

Egy kórházban egyéves bohócdoktori vizit, hetente két-két munkatársukkal 2,5-3 millió forintjába kerül az alapítványnak. A partnerintézményeink számára ez térítésmentes szolgáltatás

– hangsúlyozta. Ehhez a B+N Referencia Zrt. 4 millió forintos támogatással járul hozzá, a cég a reptér, metrók, pályaudvarok tisztítása mellett 96 kórház 312 telephelyének speciális egészségügyi takarítását látja el, így találkoztak a bohócdoktorokkal. Szegő Ágnes divízióvezető elmondta, hogy a gyermekek számára megterhelő időszakban, ezzel szerettek volna maguk is hozzájárulni ahhoz, hogy a kicsik arcára mosolyt csaljanak és visszaadjanak valamit a befogadó környezetnek, ahol napi munkájukat végzik.

A műtétig a gyerekkel maradnak

A műtéti előkészítő programjuk intenzitását ezzel tudják növelni, a Bethesda Gyermekkórházban is heti két napon ezzel vannak jelen. „Az operáció napján már reggeltől a gyerekkel vannak, egész addig amíg be nem tolják a műtőbe, enyhítve az ezzel járó stresszt még a szüleik számára is”– ismertette a gyermekorvos. Az alapítvány vezetője kitért arra, hogy emellett estimesés viziteket is tartanak a bohócdoktorok, az egészségügyi személyzetet pedig workshoppal derítik jó kedvre.

A gyermekosztályos orvos elmondta, hogy heti 3-4 alkalommal mindkét telephelyüket járják a bohócdoktorok, akik az intenzív osztályon kívül mindenhol feltűnnek. „A rehabilitációs részlegünkön az állandó bentfekvéssel járó krónikus stressz-szint csökkentéséhez nagyban hozzájárulnak, itt még fontosabb a jelenlétük” – mondta lapunknak. A legnagyobb sikert a kisebbeknél aratják, de Van der Meer Borbála tapasztalata szerint még a kamaszok is szívesen fogadják őket. Játékukkal egy 5-6 éves nagyégett kisfiúval is elfeledtették rövid időre állapotát – emlékezett vissza.

Az alapítvány vezetője megjegyezte, a súlyos sérültek, betegeket mindig felkeresik a bohócdoktorok, éppen ezért az orvosokkal, egészségügyi személyzettel konzultálnak még átöltözés előtt, hogy tudják, hol van épp a legnagyobb szükség rájuk. „Kollégáink elmondása szerint a civilruhás körbejárás még őket is sokszor megviseli lelkileg” – árulta el.