Gyurcsány Ferenc keményen nekiment Magyar Péternek 2006 felemlegetése miatt

Gyurcsány Ferenc a közösségi médiában közzétett levélben részletesen kifejti, miért tartja elfogadhatatlannak, hogy Magyar Péter párhuzamot von a Pride jelenlegi betiltása és a 2006. őszi események között.

„Ön hazudik, amikor azonosságot próbál teremteni a Pride mostani betiltása és 2006 ősze közé. Nem egyszerűen téved, ilyen vagy ugyebár, Ön hazudik” – kezdte Gyurcsány, majd kifejtette a különbségeket az általa elkövetett „hibák” és a rendszerszintű „bűnök” között.

Magyar Péter szerdai posztjában párhuzamot vont a jelenlegi Orbán-kormány és a 2006-os Gyurcsány-kormány között, kiemelve, hogy a válság idején mindkettő hasonló eszközökhöz folyamodott, mégpedig a gyülekezési jog korlátozásához.

Szerinte a hatalom megrendülése miatt az Orbán-kormány most a gyűlöletkeltés és megosztás stratégiáját alkalmazza, ahogy korábban Gyurcsány Ferenc is tette. Állítása szerint a gyülekezési törvény szigorítása is pusztán figyelemelterelés a gazdasági válságról és a közelgő hatalomváltásról.

Gyurcsány-féle beismerő vallomás

A DK elnöke félig-meddig beismerő vallomást tett „korábbi hibáiról”: „Ha azt kérdezi, hogy hibáztam-e miniszterelnökként, akkor azt válaszolom, hogy igen. Ha azt kérdezi, hogy követtem-e el történelmi, politikai bűnt, akkor azt mondom, hogy nem” – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy ezzel szemben a jelenlegi kormányzatot „történelmi és politikai bűnök” elkövetésével vádolja.

Gyurcsány sajátos rátekintéssel, a már csaknem 20 éve ismert narratívával idézte fel levelében a 2006-os eseményeket:

2006 szeptemberében megtámadták a köztévé székházát. A rendőrség képtelen volt megvédeni. Tombolt az erőszak

– emlékezett. A politikus azt is hangsúlyozta, hogy a támadás előkészítése mögött „a Fidesz, egyenesen annak elnöke, Orbán Viktor állt”.

Csöbörből vödörbe

A Pride betiltásával kapcsolatban egyértelmű álláspontot fogalmazott meg: „a Fidesz menjen a francba, nem használhat senkit nyomorult politikai céljaira, és nem lehet megengedni, hogy hozzányúljon az alapvető jogainkhoz, köztük az LMBTQ-közösség jogaihoz” – hangsúlyozta.

Ha meg Ön éppen úgy hazudik, mint Orbán, éppen úgy manipulál, mint a Fidesz, akkor mondja, miért kellene azokat Önre cserélni? Csöbörből vödörbe? Ez az Ön ajánlata?

– zárta sorait a DK elnöke.