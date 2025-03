Országos razziát hirdetett a fogyasztóvédelmi hatóság a kínai éttermekben

Nemrég több kínai büfét is bezáratott a fogyasztóvédelmi hatóság súlyos higiéniai problémák miatt. Az utóellenőrzés tapasztalatai alapján azonban több étterem is teljesítette jogszabályi kötelezettségét, így folytathatták tevékenységüket. Az NKFH azt is bejelentette, hogy országos vizsgálatot rendelt el a távol-keleti gyorséttermeknél.