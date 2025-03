A Momentum válasza Magyar Péternek: Sajnáljuk, hogy inkább behúzza fülét-farkát

A Momentum további demonstrációkat és akciókat ígér, és nem fél a büntetéstől. Az ellenzéki párt szerint minden politikusnak és politikai erőnek vállalnia kell a felelősséget a morális kérdésekben, még akkor is, ha a politikai és a társadalmi haszon nem mindig esik egybe. Varsányi Áron, a Momentum szóvivője nagyon sajnálja, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke inkább behúzza fülét-farkát, és fél, miközben szinte minden posztját úgy fejezi be, hogy „ne féljetek”.

Kedden a Fidesz–KDNP, a Mi Hazánk és a Jobbik képviselői elfogadták a gyülekezési jogot érintő, a Pride betiltásáról szóló törvényjavaslatot a parlamentben. A Momentum politikusai tiltakozásként füstgyertyákat gyújtottak az ülésteremben, a karzatról pedig röplapokat szórtak le. Ezt követően a Kossuth téren tüntettek, majd több mint egy órára lezárták a Margit hidat.

A Pride csak a kezdet? – Ez a Tiszát is érinti

Varsányi Áron a Momentum keddi parlamenti akciójával kapcsolatban az Indexnek azt mondta, hogy már nincs hova hátrálni, és sajnálatos módon nem a füstgyertyázás volt a legbotrányosabb és legelszomorítóbb, ami tegnap a parlamentben történt, hanem az, hogy több mint kétharmados többséggel szavazta meg a magyar Országgyűlés azt a jogfosztást, amely az emberek alapvető gyülekezési jogát sérti.

Az Indexnek kifejtette, hogy két céljuk volt a tegnapi parlamenti füstgyertyázással. Az egyik az volt, hogy az ülés vezetője szakítsa meg az ülést, és így a kormánypárti többség ne tudjon szavazni a törvénymódosításról. Hozzátette, hogy sajnos ezt a célt nem sikerült elérniük, mert annak ellenére, hogy a kormánypárti képviselők utólagos elmondásuk szerint életveszélyben érezték magukat, és állításuk szerint az egészségükre káros volt a játékboltban kapható füstgyertya, hosszú perceken keresztül mégis bent maradtak az ülésteremben. (Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a Momentum parlamenti akciója után közölte, hogy a Covidot alig túlélő képviselőtársuk, Bányai Gábor sürgős orvosi ellátást kapott. Bányai később a Facebook-oldalán arról tájékoztatta követőit, hogy nem kell aggódni miatta, már jobban van.)

Varsányi Áron kiemelte, hogy a fideszes levezető elnök végigvezette az ülést és végigerőltette a szavazást, a fideszes képviselők pedig „jó droidok módjára” végignyomkodták a gombokat, majd többen röhögcsélve és közben a telefonjukkal videózva távoztak az ülésteremből.

A Momentum másik célja az volt, hogy felhívják a figyelmet a törvénymódosítás által megvalósuló jogfosztásra. A szóvivő hangsúlyozta, hogy ezt elérték, hiszen pár órával később a Kossuth téren több ezren demonstráltak és tüntettek a gyülekezési szabadságért, amely alapvető emberi jog. A szóvivő arra hívta fel a figyelmet, hogy a most elfogadott törvénymódosítás – amit Sulyok Tamás köztársasági elnök gondolkodás nélkül aláírt – hosszú távon nemcsak a Pride betiltásáról szól, hanem arról is, hogy orwelli regényekből ismert, a Kínai Kommunista Párttól beszerzett megfigyelőrendszereket lehet egyszerű magyar állampolgárok ellen felhasználni abban az esetben, ha a Fidesz úgy dönt, hogy ezek a magyar állampolgárok egy általuk nem támogatott rendezvényen vesznek részt.

Már 15 éve látható, ahogyan a Fidesz fokozatosan emeli a hőfokot, mint amikor lassan forralnak egy békát. A Kossuth téren, a Margit hídnál és a Parlamentben is világossá tettük, hogy a törvénymódosítás nem pusztán a Pride betiltásáról szól. Ha egy rendezvény – például egy Tisza-demonstráció – politikai kockázatot jelent, vagy politikai haszonnal nem jár, akkor a Fidesz egyszerűen betilthatja azt, vagy akár 200 ezer forintos bírságot is kiszabhatnak a résztvevőkre. Jelenleg a Pride áll a célkeresztben, és ez könnyű ürügyet biztosított a törvény átnyomására a parlamenten. Kevesebb mint 24 óra alatt elfogadták ezt a törvényt, és a jövőben bármelyik rendezvényre alkalmazhatják ezt

– fogalmazott a Momentum szóvivője.

Varsányi Áron azt is kiemelte, hogy a kormány a gyermekvédelem köntösébe bújva hoz meg olyan intézkedéseket, amelyek tovább ássák az árkot a homoszexuális kisebbség ellen. Kifejtette, hogy ezek az intézkedések azt eredményezik, hogy a magyar társadalom egyre szúrósabb szemmel néz a homoszexuális kisebbségre, ezért olyan jogfosztásokat szenvednek el, mint például az örökbefogadáshoz való jog korlátozása. A Momentum szóvivője megjegyezte, hogy ha akár csak egyetlen gyerek is azért nem nőhet fel két szerető ember családjában, mert egy alulfinanszírozott, omladozó, kevés szakemberrel működő állami árvaházban vagy intézetben ragad, akkor annak a gyermeknek a sorsa a Fidesz lelkén szárad.

Politikai haszon helyett erkölcs – „A Momentum kiáll a helyes oldal mellett”

A Momentum demonstrációival, illetve akcióival kapcsolatban Varsányi Áron azt mondta: rövid távon akkor érhetnek el eredményt, ha elegendő számú ember vonul ki az utcára és demonstrál a mostanihoz hasonló jogfosztások ellen. Emlékeztetett arra, hogy tíz évvel ezelőtt több százezres tömeg vonult ki az Erzsébet hídra és tüntetett a netadó ellen, így a kormány kénytelen volt visszavonulót fújni.

A szóvivő hozzátette, hogy a keddi tüntetésükön még csak több ezren voltak jelen, és egy hidat foglaltak el. Ugyanakkor reményei szerint, ha sikerül megfelelő nagyságúra duzzasztani a tiltakozó tömeget, és minél több ember megérti, hogy ez róluk is szól, akkor rövid távon olyan nyomást gyakorolhatnak a kormányra, hogy az visszavonja a gyülekezést korlátozó törvénymódosítást.

Varsányi Áron szerint hosszú távon egyértelműen el fog válni egy morális határvonal, amely meghatározza, hogy bizonyos témákban melyik a helyes és melyik a helytelen oldal.

Ezekben a kérdésekben meg kell mutatni, hogy akkor is ki kell állni a helyes oldal mellett, ha az nem jár pillanatnyi politikai haszonnal

– emelte ki a Momentum szóvivője, hozzátéve: ha minél többen állnak ki a helyes oldalon, és minél többen felismerik, hogy melyik a jó oldal, akkor reméli, hogy 2026-ban sikerül elérni, hogy „ne csak a börtönőrt cseréljék le”. Ne ugyanabban a börtönben kuporogva mondják azt, hogy ez politikai haszonnal nem jár, vagy hogy nem szabad beleállni az ilyen témákba, mert az csak gumicsont.

Varsányi Áron hangsúlyozta: fontos lenne elérni egy olyan változást, amely során az emberek felismerik, hogy a gyülekezési törvény szigorítása egy rossz döntés. Ugyanígy rossz döntés az is, hogy a kormány a kárpátaljai magyarok és az ukránok ellen uszítva támadja Ukrajna uniós csatlakozási törekvéseit, vagy hogy megfosztja a haldokló, fájdalmaktól szenvedő embereket a szabad élet végi döntéstől. Rámutatott, hogy ezekkel szemben a másik oldalon van a morális jó.

„Ne féljetek?” – Akkor Magyar Péter miért fél?

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a Momentum keddi kiállását „óellenzéki módszernek” nevezte, amellyel összefüggésben azt írta: legyenek akár füstgránátok, akár konfrontáció a rendőrséggel, „csak és kizárólag Orbánék hatalomban tartását szolgálják”. Magyar Péter szerint a gyülekezési törvényt nem véletlenül most szigorították: most is csak és kizárólag azért tették, hogy eltereljék a figyelmet arról, hogy hány millió magyar ember él súlyos megélhetési válsághelyzetben, és hogy pár hónap múlva vége lesz a hatalmuknak.

Azért nyúlt most a hatalom az alkotmányellenes szigorításhoz és tiltáshoz, hogy ideológiai terepre terelje a közbeszédet, amivel végletesen össze lehetne ugrasztani a kormányváltást akaró tömegeket. A Tisza nem sétál bele ebbe a csapdába. Pontosan tudjuk, hogy a jogszabályokat és a hatóságok vezetőit csak választási győzelemmel és kormányváltással lehet megváltoztatni

– közölte a Tisza Párt elnöke.

A Momentum szóvivője szerint a politikai vezetőknek, politikusoknak és politikai pártoknak felelősségük van abban, hogy milyen morális kérdések mellé állnak, és milyen álláspontokat képviselnek. Felelősek azért is, hogy milyen irányba terelik a szavazóikat, követőiket és szimpatizánsaikat, illetve milyen mértékben és hogyan befolyásolják a közvéleményt egy-egy interjúval vagy közleménnyel. Ezt a felelősséget mindenkinek vállalnia kell, még akkor is, ha a politikai és a társadalmi haszon nem mindig esik egybe.

A Momentum szerint egy felelős politikusnak elsősorban a társadalmi hasznot kell szem előtt tartania. Értem, hogy Magyar Péter mit mond, de az a helyzet, hogy azon az úton haladunk, amelynek a vége már nem egy félautoriter rezsim vagy egy plebiszciter vezérdemokrácia lesz – ahogy a szakértők szeretik definiálni a magyar demokrácia állapotát –, hanem egy teljes autoriter diktatúra. Ha ez bekövetkezik, akkor Magyar Péter rendezvényeit is be fogják tiltani, ha úgy akarják. Az indulását is korlátozhatják a választásokon, ha az éppen a hatalom érdeke lesz. Lehet egy ideig gumicsonttal dobálózni, de ez már régóta nem gumicsont, hanem gumibot, amely a Tisza Pártot, annak vezetőjét és szimpatizánsait is érinti. Éppen ezért vagyok büszke arra, hogy a Momentum megtalálta a morálisan helyes utat, és következetesen kiáll az elnyomott kisebbségek és a jogfosztás ellen. Nagyon sajnálom, hogy a magyar politika legerősebb ellenzéki pártjának vezetője inkább behúzza fülét-farkát, és fél, miközben szinte minden posztját úgy fejezi be, hogy »ne féljetek«

– fogalmazott Varsányi Áron.

Szerdán Hadházy Ákos országgyűlési képviselő élesen bírálta Magyar Pétert a Facebookon, és felszólította a Tisza Párt elnökét, hogy ne nevezze hazaárulónak azokat az ellenzékieket, akik szerint van más politizálási út is.

Bedő Dávid, a Momentum frakcióvezetője, aki részt vett pártja füstgyertyás parlamenti akciójában, a Facebook-oldalán üzent Magyar Péternek. Az ellenzéki politikus szerint nem szabad hallgatni, amikor az alapvető jogok, például a gyülekezés szabadsága és a Pride-felvonulás kerül veszélybe, mert a csend csak az elnyomást erősíti.

Meddig kussoljunk még, nehogy »elveszítsük« a homofób fideszeseket, akik hátha »kiábrándulnak« ebből a kormányból jövő tavaszig?

– tette fel a kérdést Bedő Dávid. Azt írta, hogy akik azért szavaznak a Fideszre, mert az ellenzék nem akarja betiltani a Pride-ot, azokat soha nem volt esélyük megszólítani. A momentumos politikus úgy látja, a társadalom egyre inkább felismeri, hogy a gyűlöletkeltéssel, a korlátozásokkal és a megfélemlítéssel szemben közösen kell fellépni.

Nem állnak le, mindenre felkészültek

A Momentum további demonstrációkat és akciókat ígér; a közeljövőben azonban nem csupán egy hidat akarnak elfoglalni, hanem többet is, több órára. Ehhez várják a hiteles politikai szereplők részvételét is, de alapvetően Hadházy Ákos országgyűlési képviselővel szerveznek közösen akciókat. A parlamenti demonstrációjuk következményeként számítanak Kövér László házelnök büntetésére (beszélgetésünk időpontjában erről még nem született döntés).

„Minden eshetőségre fel vagyunk készülve, és valószínűnek tartjuk, hogy Kövér László a végsőkig elmegy a Momentum parlamenti képviselőinek szankcionálásában. Személy szerint arra számítok, hogy Kövér László a magyar parlamenti történelem eddigi legmagasabb büntetését fogja a Momentum frakciójára kiszabni. Erre számítunk, mert tisztában vagyunk vele, hogy működik a rendszer. De azt üzenem, hogy nem félünk, és nincs hova hátrálnunk” – jelentette ki Varsányi Áron, a Momentum szóvivője.

Szerkesztőségünk a beszélgetés leiratának elkészítéséhez a Régens Informatikai Zrt. által forgalmazott, mesterségesintelligencia-alapú Alrite beszédfelismerő programot használta.

(Borítókép: Momentum)