Navracsics Tibor közölte, hogy 105 szolgálati lakáshoz jut a balatoni térség

A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium (KTM) ötmilliárd forintos keretet biztosított balatoni szolgálati lakások kialakítására, amivel 105 szolgálati lakáshoz juthat az üdülőrégió újonnan épített ingatlanok, illetve felújítások révén – közölte Navracsics Tibor, a tárca vezetője a programról tartott csütörtöki sajtótájékoztatóján, Siófokon – írta az MTI.

Navracsics Tibor elmondta, 2022-ben tapasztalták, hogy a Balaton térségében számos olyan probléma akad, amely kormányzati beavatkozást igényel.

A miniszter kifejtette, a munkahelyek hiánya mellett kedvezőtlen demográfiai folyamatok jellemzik az üdülőrégiót, aminek következtében az átlagosnál is rohamosabban elöregedő a régió népessége. A fiatalok egy része munkahely, lakóhely hiányában elhagyja a térséget, ugyanakkor megfigyelhető az is, hogy mivel viszonylag sokan költöznek be, különösen a Balaton régió keleti felébe, a közszolgáltatások, illetve a szakemberek iránt nőtt az igény, a kommunális rendszerek pedig nagyobb terhelésnek vannak kitéve – sorolta.

A tárca az üdülőrégió önkormányzatait kívánta segíteni egy speciális, tavaly meghirdetett programmal, támogatást biztosítva szolgálati lakások kialakítására azon szakemberek számára, akik valamilyen közszolgáltatást, állami vagy önkormányzati szolgáltatáshoz kötődő feladatot látnak el a térségben

– ismertette.

Czunyiné Bertalan Judit, a KTM területfejlesztésért felelős államtitkára, a Balaton Fejlesztési Tanács (BFT) társelnöke közölte, a BFT által lebonyolított kétfordulós pályázat révén az önkormányzatok önerejével együtt 5,2 milliárd forint értékben létesülnek önkormányzati tulajdonú szolgálati lakások a Balaton térségében.

Hangsúlyozta, a pályázat egy nagy volumenű lehetőséghez juttatta a balatoni településeket. A részletekre kitérve elmondta, a projekt első, tavaly tavasszal meghirdetett fordulójában 10 önkormányzat jutott 2,16 milliárd forintnyi támogatáshoz, aminek köszönhetően a már zajló beruházásokban 3,6 milliárd forint értékben létesül 71 szolgálati lakás a térségben. A projekt második, tavaly ősszel meghirdetett fordulójának nyerteseit szerdán hirdették ki. Ebben további 18 balatoni önkormányzat jutott 913 millió forintos támogatáshoz, amelynek révén a települések önerejével együtt 1,42 milliárd forint értékben létesülhet további 34 szolgálati lakás a Balaton körül – összegezte az államtitkár.

Navracsics Tibor kérdésre válaszolva elmondta, a program kerete nem merült ki, de nem lesz harmadik forduló. A maradványösszeget más területfejlesztési célokra kell hasznosítani – szögezte le.

A Balaton térsége kétfordulónyi lehetőséget kapott. Az az önkormányzat, amelynek két forduló nem volt elég ahhoz, hogy megvalósítsa az elképzeléseit, azt gondolom, hogy nem veszi komolyan azt, hogy szolgálati lakást akar építeni

– fogalmazott a miniszter. Hangsúlyozta, ez nem azt jelenti, hogy megszűntek a lehetőségek.

A Versenyképes Járások Program keretében újabb fejlesztési forrásokhoz juthatnak önkormányzatok, illetve a most záruló közösségi értékvédő konzultációsorozat eredményeként megszülető helyi önazonosság védelmét garantáló törvény beterjesztésével egy másik területen nyújt segítséget az önkormányzatoknak a KTM – tette hozzá. „A kormány és a tárca a maga részéről mindent megtesz annak érdekében, hogy a helyi közösségeket, az önkormányzatokat segítse abban, hogy akár a lakhatási, akár az identitásproblémákat és kihívásokat sikeresen meg tudják oldani” – fogalmazott a miniszter.