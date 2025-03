„Kussolj, te náci kutya” – durván elszabadultak az indulatok a magyar parlamentben

Botrányba fulladt a parlament keddi ülése, miután momentumos politikusok, valamint a független Hadházy Ákos füstgyertyákat gyújtottak a gyülekezési törvény módosításáról szóló szavazás idején. Előkerült egy videó, amely szerint a füstbe borult ülésteremben beszólások is elhangzottak.

Az Országgyűlés többsége kedden sürgősségi eljárásban, feszült vita után megszavazta a gyülekezési jogot érintő, a Pride korlátozását, tiltását lehetővé tévő javaslatot. A szavazáskor momentumos képviselők, valamint Hadházy Ákos füstgyertyákat gyújtottak az ülésteremben.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője később közölte, hogy a momentumos akció után „a Covidot alig túlélő képviselőtársunk, Bányai Gábor sürgős orvosi ellátást kapott”. Az ügyben aznap este tüntetés is volt, ami a Margit híd lezárásával járt.

„Nem a putriban vagy” kontra „Kussolj, te náci kutya”

A füstgyertyás akció után kivonultak az ülésteremből a momentumos képviselők. Lőcsei Lajos erről tett közzé egy videót, amelyen az hallható, hogy valaki bekiabálja: „Hazaárulók!”

Nem a putriban vagy

– válaszolta a videó szerint Novák Előd, a Mi Hazánk képviselője.

Kussolj, te náci kutya

– szólt vissza Lőcsei Lajos, a Momentum képviselője.

A videó az esetről:

Lőcsei Lajos szerint Novák Előd ezzel a „primitívségét és cigányellenességét” bizonyította.

Novák láthatóan nehezen viselte, hogy egy roma származású hazafi állt ki határozottan a magyar demokrácia mellett, míg ő a fideszes gazdái parancsát végrehajtva megszavazta a magyar emberek jogfosztását. A Mi Hazánk nem más, mint a Fidesz szatellitpártja, szoros szövetségben, kéz a kézben építik le a jogrendszert szeretett hazánkban

– vélekedett a momentumos politikus, hozzátéve: „Itt az ideje elgondolkoznia azon minden roma honfitársunknak, aki legutóbb a Fideszre szavazott, hogy 2026-ban a Fideszre leadott szavazat olyan lesz, mintha a Mi Hazánkra szavazott volna.”

A Mi Hazánk képviselője így kommentálta az ügyet:

Valójában Lőcsei Lajos, a Momentum képviselője kiabálta először, többször és hangosan nekem, hogy »Náci kutya!«, erre adott válaszom volt, hogy »Nem a putriban vagy!«, azaz tanuljon meg viselkedni a nemzet templomában.

Novák Előd úgy látja, „a műemlék Országházat, a világ legszebb parlamentjét is veszélyeztető Momentum képviselőinek »kapuzárási pánikja« vezetett e méltatlan akciójukhoz, ráadásul ilyen szélsőséges tiltakozásra is jellemző módon csak az LMBTQP-propagandafelvonulás betiltása miatt képesek. Lőcsei Lajos távozása közben azzal is megfenyegetett, hogy »Kint megtalálunk!«”.