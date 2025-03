Idén 70 éves az Országos Tudományos Diákköri Konferencia

A március 19-én rendezett sajtótájékoztatón bejelentették, a március 24-én kezdődő 37. OTDK-ra rekordszámú, 5719 hallgatói pályamunka érkezett, ami a jövő generációnak tanulás és tudomány iránti elkötelezettségét tükrözi. A sajtóközlemény szerint idén tavasszal a 37. OTDK nyitó- és záróünnepsége mellett több mint 2500 tudományos előadás is követhető lesz az OTDK honlapján.

Az Országos Tudományos Diákköri Konferencia, a magyar felsőoktatás legnagyobb tudományos rendezvénysorozata 2025-ben ünnepli fennállásának 70. évfordulóját. Az OTDK a magyar egyetemisták legnagyobb tudományos seregszemléje, ahol a legkiválóbbak mutathatják be tudományos kutatásaikat, művészeti alkotásaikat.

70 év egy egész életnek is méltó időtartam, de egy alulról szerveződő, önkéntes alapon működő tehetséggondozási hálózat számára valódi bizonyíték annak létjogosultságra. Azonban az OTDK ennél is többet ért el, történelmet írt a magyar felsőoktatás meghatározó, hozzáadott értéket jelentő rendszereként, amelyben mester és tanítványa közös kutatásban működhet együtt. Az OTDK valódi hungarikum, amely kizárólag a hazai és a határon túli felsőoktatási intézményekben érhető el. A TDK megtartva értékeit, folyamatosan megújul, ezért is az a jelszavunk, hogy A TDK örök