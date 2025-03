Borzongató kora reggel, gyors melegedés: akár 20 fokos különbség is mérhetünk egy napon belül

Csütörtökön az ég felhőtlen, a déli, délnyugati szél az Északnyugat-Dunántúlon időnként élénk lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul – közölte a HungaroMet.

Éjszaka felhőtlen idő várható gyenge vagy mérsékelt széllel. A legalacsonyabb hőmérséklet többnyire mínusz 6 és mínusz 1 fok között valószínű, de a fagyzugokban ennél hidegebb, vízpartokon, magasabban fekvő helyeken pár fokkal enyhébb is lehet.

Kritériumok szerinti veszélyes időjárási esemény nem várható. Csütörtökön továbbra sem lesz fronthatás, az időjárásunkat anticiklon határozza meg. A levegőminőség várhatóan kedvezően alakul.

A hideg, fagyos hajnali, reggeli órákban felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi panaszok és a görcsös problémák is előtérbe kerülhetnek. Napközben gyorsan melegszik az idő. A magasban is enyhébb légtömeg érkezik Magyarország fölé, emiatt keringési panaszok, vérnyomásproblémák, fáradékonyság, dekoncentráltság, tompaság, fejfájás, migrén jelentkezhet az érzékenyek körében. A szelesebb dunántúli tájakon élők körében fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság is előfordulhat.

A következő napokban enyhébb léghullámok érkeznek fölénk, most még az anticiklon áramlásában, majd a nyugat-európai ciklon előoldalán. Ennek következtében napról-napra kissé melegszik az idő. Csapadékra legközelebb szombattól számíthatunk.

