Tüntetés Sóskúton: nem kérnek az akkugyárból, hét település fogott össze

Egyhangúlag mondta ki az előző és az új, októberben felállt képviselő-testület is, hogy Sóskút nem kér ebből a beruházásból, nem kérünk ennek a gyárnak az elindításából, ennek ellenére figyelmen kívül hagyták a helyi döntéseket – mondta Mészáros József sóskúti polgármester, aki öt ciklus után váltotta Kőnig Ferencet az agglomerációs település élén. A csütörtöki sajtótájékoztatót annak apropóján hirdették meg, hogy a szlovén Andrada befektetői csoport engedélyt szerzett a Pest Vármegyei Kormányhivataltól Sóskút határában akkumulátor-újrahasznosító üzem építésére.

Együtt tüntet hét település

Mészáros József szerint bicsaklik az önkormányzatiság, amikor a helyi rendeletek, a szabályozás ellenében születnek a települések életét, jövőjét meghatározó döntések. Elfogadhatatlannak tartja a polgármester, hogy az Andrada úgy kapott engedélyt, hogy a teljes eljárásból kihagyták az önkormányzatot. Bejelentette, amellett, hogy az ügyben jogi lépéseket tettek, levelet írt két kormánytagnak, Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési, illetve Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszternek, és ezt továbbította Aradszki András országgyűlési képviselőnek is, jelezve, hogy megoldást szeretnének találni. A helyi polgármester úgy tudja, Aradszki már csütörtökön tárgyal Tarnai Richárd főispánnal a sóskúti ügyről.

Békés demonstrációt terveznek péntek este 18 órától, amelynek két útvonala lesz, az egyik a település határából, a másik az önkormányzat épülete elől indul, fáklyákkal, transzparensekkel. Mészáros hangsúlyozta: ez egy bejelentett, rendőrség által jóváhagyott tüntetés.

Sóskútot az együttműködéséről, a szolidaritásáról biztosította hat környező település is, így Budaörs, Törökbálint, Érd, Biatorbágy, Tárnok és Pusztazámor.

A sajtótájékoztatón az érintett polgármesterek és alpolgármesterek a környezetvédelmi szempontok mellett a helyben és a környező településeken élő emberek egészségével, az egészséges élethez való jogával érveltek. Többen hangot adtak annak is, hogy az önkormányzatiság véleményük szerint nem a megfelelő irányba halad, holott ez hivatott biztosítani a mindennapi életük, a hivatali rendszer működését. Úgy látják, fontos az összefogás, együtt gondolkodás, hogy ne csak beszéljenek róla, hanem tegyenek is érte, ha bizonyos ügyek mentén valóban le tudnak ülni tárgyalni, van köztük egyetértés, kiállás.

Alsózsolca után került képbe Sóskút

Az eseményen felidézték, hogy az Andrada-projekt helyszínéül azután került képbe Sóskút, hogy a beruházás lakossági ellenállásba ütközött a Borsod vármegyei Alsózsolcán. Mészáros József szerint az elmúlt közel egy évben az ügy felborzolta a település életét, a környező települések lakosságát, nincs nyugalom.

Monostori-Kalovits Márk budaörsi alpolgármester szerint bár Budaörs nem határos közvetlenül Sóskúttal, ők nem akarnak olyan ipari létesítmény közelében élni, amelyről azt sem tudják pontosan, milyen tevékenységek folynak majd benne. Az pedig legalább ilyen fontos érvük az együttműködés mellett, hogy a projektet a helyiek ellenében vinnék végig, az érintettek megkérdezése és jóváhagyása, érdemi párbeszéd nélkül. „Sóskút problémája és harca, küzdelme a miénk is” – tette hozzá, megjegyezve, hogy a társadalmi tiltakozások sikertelenségének az egyik legfőbb oka a szolidaritás hiánya, de ez a térség felismerte, hogy közösen kell kiállniuk, „nem hagyhatják magára Sóskútot”.

Szőke Péter törökbálinti polgármester elmondta: Törökbálint légvonalban körülbelül 10 kilométerre van attól az ipari beruházástól, amely komoly környezeti és egészségügyi kockázatot jelenthet az itt élő emberek számára.

Egy esetleges baleset hatása nem áll meg a közigazgatási határoknál – a szél nem válogat, és a veszélyes anyagok bármelyik településre eljuthatnak.

Kitért arra is, hogy Törökbálint és Sóskút ugyanazt az ivóvízrendszert használja, amely már most is a kapacitása határán működik. „Egy ilyen létesítmény esetleges szennyezése az egész térség ivóvízellátását veszélyeztetheti. Nem hagyhatjuk, hogy ez megtörténjen” – fűzte hozzá. Szőke Péter szerint a kormányzat ismét figyelmen kívül hagyta a helyi lakosság akaratát és az önkormányzatok egyhangú ellenkezését. A kiemelt beruházási státusz ugyanis azt jelenti, hogy a településeknek nincs beleszólásuk abba, mi épülhet meg a területükön.

Lukács László, Tárnok polgármestere kiemelte: Budaörssel vagy Törökbálinttal ellentétben őket közvetlenül és meglehetősen intenzíven érinti a probléma, hiszen a széljárás és a víz is feléjük viszi a szemetet, a talajban elszivárgó méregről nem beszélve, illetve a telephelyhez legközelebbi lakóépület ugyancsak Tárnoké. Amellett érvelt, hogy védelmi vonalakat kell felállítaniuk, ha nem tudják megfékezni a beruházást. Tüske Emil biatorbágyi alpolgármester fontosnak tartja, hogy ne támogassanak olyan beruházásokat, amelyek bizonyítottan környezetszennyezők, a „jövőnk szempontjából fontos, hogy ezek az elvek ne szoruljanak háttérbe”.

A megmozdulás egyik szervezője, Tetlák Örs érdi képviselő szerint elfogadhatatlan ez az akkumulátorberuházás-dömping, amit ráborítottak Magyarországra. Mészáros József ezt azzal egészítette ki, hogy ráadásul nem is új beruházásról van szó, amikor alaptól a tetőig megvalósítanak egy zöldmezős projektet, hanem egy cég, az Andrada megvásárolt egy telephelyet, ám az azon álló csarnok, amely egy logisztikai raktár, szerkezetileg és technológiailag sem alkalmas a tervezett akkumulátor-újrahasznosításra. Bár a polgármester nem nevesítette, az egykori Orion Elektronikai Kft. logisztikai központjáról van szó.

Elhanyagolható vízfogyasztást ígértek

A sóskúti projekt híre még 2024 januárjában kapott szárnyra, amikor a szlovén tulajdonú Andrada-csoport bejelentette: 13 milliárd forintos beruházással csúcstechnológiás üzemet hoz létre a település határában zöldenergia-tároló rendszerek újrahasznosítására. Az akkori közleményből az is kiderült, hogy az üzemben az Andrada 160 új munkahely létrehozását tervezi, szándékuk szerint képzett, magyar szakembereket alkalmaznak majd. Elhanyagolható vízfogyasztásról szóltak az első hírek, de Alsózsolca után Sóskúton is ellenállásba ütközött Szlovénia eddigi legnagyobb magyarországi beruházása.

Már az Index is arról írt 2024 októberében, hogy „egyre inkább úgy tűnik, kezd elfogyni a levegő az Andrada cégcsoport körül, legalábbis ami a sóskúti akkumulátorfeldolgozó üzem megépítését illeti. Tulajdonosi feszültségek, pénztelenség és a helyiek tiltakozása is nehezíti a projekt elkezdését, ami most már nem is akkumulátor-újrafelhasználásról, hanem csak az akkumulátorok szárazanyagainak feldolgozásáról szólna.” Nincs még vége, az újabb fejezet a hét település összefogása és a péntek esti tüntetés.