Szekér Gergő, az X-faktor felfedezettje egy interjúban elmondta, több olyan embert is tudna mondani, aki anno ott feküdt az ágyában, ma viszont ott ül a politikusok között és az ellenkezőjét állítja a cselekedeteinek.

Szekér Gergő azt állítja, volt olyan időszak, mikor olyanok feküdtek az ágyában, akik ma ott ülnek a politikusok között és az ellenkezőjét állítják – mondta el az előadó egy, a Blikknek adott interjúban.

Az énekest, aki az utóbbi időben a TV2-nél dolgozott vágóként és előadóként, az X-faktorban ismerte meg az ország, de szerepelt a Dal és a The Voice műsorokban is. Szekér 2024-ben az RTL reggeli műsorában teljesen spontán döntött arról, hogy comming outól. A Blikk azt írja, a híresség állítja, kormánypárti politikusok is megfordultak az ágyában.

Óriási a különbség Magyarország és a világ más pontjai között. Itthon a kormány azt mondja, amit a többség hallani akar, a melegséggel pedig nem voltak az emberek annyira megbarátkozva, nem volt annyira ismert régebben, így ördögtől való dolognak tekintik. Nem szimpatikus, hogy ha folyamatosan azt hajtják, hogy dőljön meg minden meleg. Hány olyan embert tudnék mondani, aki anno itt feküdt az ágyamban, most pedig ott ül a politikusok között és a nyilvánosság előtt az ellenkezőjét állítja a cselekedeteinek.

– nyilatkozta az újságnak.

Hozzátette azt is, hogy külföldön már átestek egy kicsit a ló túloldalára, szerinte a kettő között lenne az arányos középút.

A harminc éves előadó egyébként két éve boldog kapcsolatban él párjával, Simonnal. Elmondta, hogy korábban nem érezte tehernek melegségét, de mióta felvállalta mégis elképesztően megkönnyebbült és úgy érzi nyitott rá a világ, valamint pozitív irányba változott az élete. Hozzátette, hogy környezete is jól kezelte comming outját.