Török Gábor: Minél ellenállóbb lesz a Tisza, a Fidesz annál messzebbre fog menni

„Amit ma láttunk a parlamentben, az pontosan ez a régi képlet: a karaván halad, a kutyák vadul ugatnak, kicsit talán harapnak is” – írta Török Gábor a Facebook-bejegyzésében, kommentálva a keddi Budapest Pride betiltására vonatkozó törvényjavaslatot.

Az elemző úgy látja, hogy a kormány ezzel a törvénnyel a Magyar Péter politikai térbe lépése előtti időket szeretné visszahozni, miszerint:

A nagy tavaszi kísérlet - egyre nyilvánvalóbb - a korábbi képlet visszaállítását célozza. A napirendet uraló kormánnyal, erős – ha kell: nagyon erős – ideológiai megosztással és az ellenzéket folyamatosan védekezésbe, sőt hisztériába kergető témákkal.

Hozzáteszi, ez most annyiban lesz nehezebb a Fidesz számára, hogy a Tisza Pártot vezető Magyar „próbálja magát távol tartani, korábbi témáit pedig életben tartani”. Ezt jól mutatja az is, hogy nem vettek részt a keddi Margit hídon tartott tüntetésen, pedig Tompos Márton, a Momentum Mozgalom elnöke külön meghívást is küldött nekik.

A Fidesz akkor hibázik, ha túl messzire megy, a Tisza pedig akkor, ha felveszi az elé dobott kesztyűt

– fogalmaz Török Gábor.

Hangsúlyozza, a Tisza minél tovább mutat „ellenállást”, a Fidesz annál „messzebbre fog elmenni”, ugyanakkor „minél messzebb megy” a Fidesz, annál nehezebb lesz a Tiszának „nem beszállni”.

Szerinte ez a fajta határátlépés hosszútávon már árthat a kormánynak.

Bejegyzését azzal zárja, hogy az országgyűlési választásokig ez a fajta kommunikáció egyre inkább erősödni fog, addig, amíg végül „győztest nem hirdetnek”.