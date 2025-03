Dobrev Klára: Az utolsó előtti pillanatban vagyunk, hogy kiszoruljunk az Európai Unióból

Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció EP-képviselője szerint pártja egyedül maradt azzal a népszavazási kezdeményezésével, amely Ukrajna uniós csatlakozásáról szól. Az EP-képviselő azt is kifejtette, hogy Magyarország biztonságának feltétele az, hogy egy szomszédos ország ne legyen háborús gócpont. Emellett elmondta véleményét az elmúlt napokban nagy visszhangot kiváltó gyermekvédelmi törvénnyel, azon belül is a Pride-ot érintő passzussal kapcsolatban is.