Egy tragédiából született országos mozgalom hozza el a változást az iskolákba

A Kamaszfesztivált is életre hívó 8K Alapítvány átadta díjait a Ne Bántsátok Egymást! – Piros Lapot az Iskolai Bántalmazásnak kampányban részt vevő osztályoknak. Az eseményen díjazták a legnagyobb javulást elérő közösséget, de oklevelet kaptak a legszuperebb osztályközösségek is, amit nem egy esetben neves városatyák és alpolgármesterek adtak át.

Nemrég beszámoltunk róla, hogy egy sümegi diák tragédiája micsoda kampányt indított el a hazai iskolákban. A Ne Bántsátok Egymást! – Piros Lapot az Iskolai Bántalmazásnak elnevezésű mozgalom az oktatók és a diákok bevonásával küzd az iskolai zaklatások, bántalmazások és erőszak ellen, a célja pedig, hogy ne csak beszéljenek ezekről a súlyos következményekkel járó tettekről, hanem aktívan tegyenek is ellenük valamit.

A kampány 2024 elején indult, viszont az első kör még igen rövidre sikeredett. A 8K az Életminőség Fejlesztéséért Alapítvány viszont nem behúzta a kéziféket, hanem egy kibővített, megújított kampánnyal tért vissza a 2024/2025-ös nevelési évre is, ahol már volt Bántalmazás Elleni Paktum és verseny is, hiszen a jelentkező osztályok – amelyekből országszerte több mint 150 volt, ami több ezer gyereket jelent – megválaszthatták, hogy mennyit kívánnak tenni a jó ügy érdekében.

Ehhez három szint közül választhattak (küzdők, bajnokok, hősök), és akik a hősök kasztot választották, és teljesítették is a több hónapon át tartó, változatos feladatokból álló kihívásokat, azok esélyt kaptak, hogy fődíjként megnyerjék a karszalagjukat a X. Országos Kamaszfesztiválra, amelyet június 12–15. között rendeznek majd Tatán – és ahonnan szintén tudósítani fogunk, hiszen lapunkat is meghívták.

Viszont ezek előtt, még március 20-án tartottak egy díjátadó gálát a CEU egyik előadójában, ahol átadták a részt vevő iskoláknak és osztályoknak az okleveleket és díjakat, miközben beszéltek a kampány lényegéről, eredményeiről és jövőjéről. Emellett az is kiderült, hogy ki tette országosan a legtöbbet, vagyis melyik csapat érdemelte ki a tatai ingyenes táborozási lehetőséget a tanév végén.

A kitartás és elhivatottság ünnepe

A programot Nagy Anita, a kuratórium elnöke, ügyvezetője nyitotta meg. Köszöntőbeszédében elmondta, hogy egy évvel ezelőtt is remek esemény volt, és reméli, hogy jövőre is ugyanitt tudnak találkozni.

„Ma az összetartást, az együttműködést és a fejlődést ünnepeljük, hiszen ha van cél, és teszünk érte, akkor van eredménye” – mondta.

A Ne Bántsátok Egymást »hősök« kategóriájában induló osztályok tettek egy lépést az igazságosabb, elfogadóbb jövő felé, így ez a kitartás az elhivatottság ünnepe

– emelte ki.

Később az eseményen arról beszélt az ügyvezető, hogy a Piros Lapot kampány keretei közt flashmobot is terveznek majd, ahol közösen kiállnak azért, hogy a diákok ne bántsák társaikat. A következő évben egy kicsit kibővített formában indul újra a Piros Lapot kampány. Október 2-án, az erőszakmentesség világnapján pedig egy közös kiállásra hívják fel az ország minden iskolájának minden tanulóját.

Ha baj van Az éjjel-nappal ingyenesen hívható Áldozatsegítő Vonal 2011 óta a 06 (80) 225-225-ös telefonszámon tájékoztatást ad az ügyfeleknek a különböző áldozatsegítő szolgáltatásokról. Szintén a bántalmazottak segélyvonala az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat (OKIT) országosan, a nap 24 órájában bármikor ingyen hívható telefonszáma: 06 (80) 20-55-20. Ha kiabálást, veszekedést hallunk, vagy valakit például monoklival látunk a környezetünkben, nem lehetünk közönyösek! Főleg, ha kiskorú is érintett, akár anonim módon is értesíthetjük a 112-t, a rendőrséget vagy a telefontanút. Emellett a megyei kormányhivatalokon belül ugyanúgy működnek a területi áldozatsegítő szolgálatok, itt szintén áldozatsegítő munkatársak állnak az áldozatok rendelkezésére.

A legnagyobb javulás

A Street Sixteen diákegyüttes rövid koncertje után a Javíts egy jegyet! pályázat nyertes osztályait hívták a színpadra, és átadták okleveleiket. A díjazottak Stabil Kiválósági Díjban részesültek:

Fóti Németh Kálmán Művészeti Iskola – 7. b

Perbáli Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola – 6. o., „Arany Maffia” (ők sajnos nem értek ide)

o., „Arany Maffia” (ők sajnos nem értek ide) Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola – 6. b

b Székesfehérvári István Király Általános Iskola – 8. b

b Szarvasi Gál Ferenc Egyetem Szarvasi Gyakorló Általános Iskola és Gyakorlóóvoda – 6. a

a Bácsalmási Körzeti Általános Iskola és AMI – 8. d (ők szintén nem értek ide)

(ők szintén nem értek ide) Győri SZC Krúdy Gyula Turisztikai és Vendéglátóipari Technikum – 10. f

Székesfehérvári SZC Vajda János Technikum – 10. b

Veszprémi Báthory István Sportiskolai Általános Iskola – 6. b

Érdekesség, hogy némely díjat az érintett város vezetői, például Sótonyi Mónika veszprémi alpolgármester vagy Bartók Csaba, Szarvas alpolgármestere, vagy éppen Döme Zsuzsanna, Ferencváros alpolgármestere, illetve Puchner Gábor XIII. kerületi alpolgármester adta át.

Ezután megemlítették a többi eredményesen teljesítő osztályt is, akik nem tudtak jelen lenni. A legnagyobb javulást egyébként a Székesfehérvári SZC Vajda János Technikum 10. b osztálya érte el, második helyezett a győri Krúdy 10. f osztálya.

Kihívás teljesítve

Ezt követte a Veszprémi Báthory István Sportiskolai Általános Iskola előadása, akik Halász Judittól a Micimackó és barátai Babits Mihály versét éneklik című dalát formálták saját képükre – némileg szégyenlősen.

Majd átadták az okleveleket azoknak az osztályoknak, akik részt vettek a Legszuperebb Osztályközösségek Kihívásjátékban, ezek a következők voltak:

Budapest IV. kerületi Erkel Gyula Újpesti AMI – Kamaraének, könnyűzene osztály

Budapest IX. kerületi Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium – 9. b

Budapest XIII. kerületi Herman Ottó Általános Iskola – 4. a

Csólyospálosi Általános Iskola – 5. a

Hernádnémeti Református Iskola – 7. b

Kosdi Arany János Általános Iskola – 5. osztály

osztály Mendei Géza Fejedelem Általános Iskola – 7. a

Perbáli Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola – 6. osztály (akik továbbra sem voltak jelen)

osztály (akik továbbra sem voltak jelen) Székesfehérvári István Király Általános Iskola – 8. b (akik második díjukat vehették át, hasonlóan a perbáliakhoz)

(akik második díjukat vehették át, hasonlóan a perbáliakhoz) Tapolcai Batsányi János Gimnázium – 11. a (nekik Dobó Zoltán, Tapolca polgármestere adta át a díjat)

(nekik Dobó Zoltán, Tapolca polgármestere adta át a díjat) Úri Szent Imre Általános Iskola és AMI – 6. osztály

osztály Veszprémi Báthory István Sportiskolai Általános Iskola – 6. b (ők szintén két oklevéllel távoztak)

(ők szintén két oklevéllel távoztak) Budapest XVII. kerületi Újlak Utcai Általános, Német Nemzetiségi és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola – 5. a

Később a gyergyóalfalvi Sövér Elek Szakközépiskola több osztályának (elsőtől 11. osztályos korosztályig) képviselője is becsatlakozott Zoomon, bizonyítva, hogy a kampány már kinőtte Magyarországot, hiszen ez a téma mindenhol fontos, nem csak országhatárokon belül. Majd felsorolták a többi osztályt is, akik nem tudtak jelen lenni a rendezvényen.

Végül a Tamási Béri Balogh Ádám Katolikus Gimnázium 5. a és 7. a osztályos tanulói vették át a Legszuperebb Osztályközösség díjat.

Zárásként a Street Sixteen újabb három dallal állt színpadra, amibe ismét két saját tétel és egy Beatles: Come Together-feldolgozás fért bele. A résztvevők egy közös fotó erejéig felmentek a színpadra, Nagy Anita pedig azzal búcsúzott, hogy a kampány nem áll meg, a Kamaszfesztivál után már szervezik is a 2025/2026-os tanévre vonatkozó mozgalom előkészületeit, májusban megnyitják a jelentkezést is.