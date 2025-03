Magyar Péter kárpátaljai látogatást javasolt Orbán Viktornak

Több kérdést tett fel Orbán Viktor miniszterelnöknek Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, a hangsúly Ukrajna uniós csatlakozásán volt. Az ellenzéki politikus szerint a kormányfőnek el kellene látogatnia Kárpátaljára, valamint Vlagyimir Putyin orosz elnököt is felhívhatta volna néhány nappal ezelőtt.

Videót tett közzé csütörtök este a közösségi oldalán Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, amiben hét plusz egy kérdést tett fel Orbán Viktor miniszterelnöknek. A téma Ukrajna uniós csatlakozása volt. A Tisza Párt elnöke először arra emlékeztette a kormányfőt, hogy

2023 decemberében meg lehetett volna vétózni a csatlakozási tárgyalások megkezdését.

A pártelnök szerint korábban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója is határozottan kiállt Ukrajna uniós csatlakozása mellett.

A második kérdés a fertőzött és GMO-tartalmú ukrán gabona magyarországi használatáról szólt, amely miatt több magyar gazda ment tönkre.

A Tisza Párt elnöke kitért arra is, hogy ukrán nyugdíjasok is kapnak ma Magyarországon nyugdíjat, valamint hány ukrán állampolgárságú munkavállaló lehet az országban. Az ellenzéki politikus ukrán bűnbandákról, emberkereskedőkről és a választásokon bejelentett ukrán állampolgárokról is kérdezte a miniszterelnököt.

Magyar Péter a miniszterelnök legutóbbi kárpátaljai látogatásáról is érdeklődött, arra szólította fel a kormányfőt, hogy

kérdezze meg az ott élő magyarokat arról, hogy „mi a véleményük Putyinról és a magyar kormány Ukrajna-politikájáról”.

A képviselő szerint Orbán Viktor felhívhatta volna Vlagyimir Putyin orosz elnököt is, hogy fogadja el Donald Trump amerikai elnök tűzszüneti javaslatát. Bónuszként csak annyit kérdezett, hogy „Kelet vagy Nyugat?”. A videó végén a Tisza Párt elnöke hazudozással és gyűlöletkeltéssel vádolta a kormányt, valamint reagált a poloskázásra is.

Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel a Kossuth rádióban beszélt Ukrajna uniós csatlakozásáról, amely szerinte a gazdasági összeomlással lenne egyenlő. A kormányfő újra megvétózta a közös uniós nyilatkozatot.