„Az ország »fő ultisa« bemond mindent” – érkeznek a reakciók Orbán Viktor reggeli rádióinterjújára

Több ellenzéki szereplő reagált Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggeli rádióinterjújára. A Jobbik szerint a kormányfő mindent megtesz azért, hogy ne kelljen a fontosabb problémákkal foglalkoznia, a Momentum a gyermekvédelmi szakma megerősítését javasolná. Karácsony Gergely főpolgármestert pedig elmondása szerint mindig is aggasztotta, hogy bárkinek is elvitatják a jogát a szeretethez.

Több ellenzéki párt is reagált Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggeli rádióinterjújára. A Jobbik azt emelte ki, hogy „az ország »fő ultisa« bemond mindent, csak az égető problémákkal ne kelljen foglalkozni”.

A párt azt hiányolta, hogy a kormányfő nem beszélt Magyarország biztonságosabbá tételéről és a növekvő árakról. Az ellenzéki szervezet szerint a miniszterelnök számára azért szükségesek a megosztásra építő témák, hogy ne jöjjön létre a kormányváltó egység.

A Momentum reakcióját Bedő Dávid frakcióvezető ismertette. A politikus egyetért abban a kormányfővel, hogy a „szabadság és a gyermekvédelem megfér egymás mellett”. Kiemelte, hogy

a „gyermekek védelmét nem a szabadságjogok további korlátozása fogja megoldani”.

Az országgyűlési képviselő szerint többet kellene költeni a gyermekvédelemre, és ezáltal vonzóbbá lehetne tenni a szakmát. A politikus úgy véli, magasabb fizetések és szigorúbb ellenőrzések szükségesek ehhez. A megoldást a létező törvények betartásában látja.

Karácsony Gergely péntek reggel a közösségi oldalán reagált egyetlen gondolattal a miniszterelnök kijelentéseire.

„Mint apát, mint a jövőjéért is felelősen gondolkodó embert mindig is aggasztott, amikor egy fékevesztett hatalom fenyeget, alapvető szabadságjogokat von meg honfitársainktól, gyűlöletet és megosztást szít, és elvitatja bárkinek a jogát a szeretethez” – írta a főpolgármester Orbán Viktor azon kijelentésére, miszerint családapaként mindig is rossz szemmel nézte a Pride-ot.

Cikkünk megjelenése után Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció (DK) EP-képviselője is közzétette a reakcióját. Szerinte

se fiatalnak, se tudatlannak nem kell lenni az ÁFA-csökkentéshez, csak az emberek oldalára állni.

Az ellenzéki politikus emlékeztetett arra, hogy az általa vezetett „Árnyékkormány” javasolta az alapvető élelmiszer áfájának 5 százalékra csökkentését, a javaslat két éve van ott az asztalon – írta a DK képviselője arra, hogy a miniszterelnök azt nyilatkozta, hogy az „áfacsökkentés mellett érvelők tapasztalatlanok”.