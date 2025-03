Mintegy félmilliós tartozása miatt vertek agyon egy nyugdíjas taxist Pestszentimrén

D. Szilvesztert, egy 19 éves fiatalembert megbilincselve vittek a Budai Központi Kerületi Bíróság épületébe csütörtök délután. A Blikk beszámolója szerint a fiatal fiút azzal gyanúsítják, hogy halálra vert egy nyugdíjaskorú férfit.

A gyilkosság múlt vasárnap este történt Budapest XVIII. kerületében. Sz. Zoltán holttestére főbérlője talált rá, aki azonnal hívta a rendőrséget. A fiút tizenegy órán belül sikeresen elfogták, s beismerte tettét, állítása szerint Zoltán tartozott neki.

A Blikk információi szerint az áldozat lányának az ismerőse, és kevesebb mint félmillió forinttal tartozott neki a nyugdíjas. Vallomásában elmondta, hogy bár bántalmazta, megölni nem akarta a férfit, sőt inkább neki kellett védekeznie. A keze állítólag annyira megsérült a támadásban, hogy eltört, és begipszelték.

Sz. Zoltán Pestszentimrén élt, lánya nemrég költözött el tőle. A férfi több embernek is tartozott, és már bérleti díjat sem fizetett egy ideje. Felmerült, hogy egy nőnek továbbította a kölcsönkért pénzeket, így az is elképzelhető, hogy őt is lehúzták.