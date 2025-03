Menczer Tamás megint kicsizik, de Magyar Pétert csak a zebrák érdeklik

Nem sokkal az után, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a Facebook-oldalán megszólította Orbán Viktor miniszterelnököt, és a hatvanpusztai birtokról érdeklődött – meg a zebrákról, házi szafariról és 30 milliós fákról. A Kormányzati Tájékoztatási Központ ezekre egyetlen mondattal reagált: „Ez még viccnek is rossz!”

Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója viszont már nem állt meg egy mondatnál, és nem is ilyen visszafogott hangnemben reagálta le a Tisza-vezér szavait. Menczer posztját azzal kezdte, hogy „erős éjszakája volt a Kicsinek”, majd megkérdezte, hogy nem látta-e valaki az Ötkertben – utalva a tavaly nyári esetre, amikor a belvárosi klubban múlatta estéjét Magyar.

Folytatásként arról beszélt, hogy „bármit is fogyasszon Magyar, az hallucinációkat okoz”, ugyanis nem elég, hogy a szafari meg a zebra is csak kitaláció, Lévai Anikó, a miniszterelnök felesége valószínűleg szóba sem állna vele – miközben Magyar posztjában ennek ellenkezőjét állította. Ezután pedig még személyesebbre vette a hangnemet:

Tényleg, ha már itt tartunk, az új barátnődet lehallgattad már, Poloska?

– utalt egy mondatban Menczer Magyar új barátnőjére, Varga Judit volt igazságügyi miniszterre és egyben Magyar volt feleségére, akit lehallgatott, valamint Vogel Evelinre is, Magyar korábbi barátnőjére, aki pedig a Tisza Párt elnökét hallgatta le.

Ezután kitért a vagyonnyilatkozatra, amely szerinte Orbán Viktornál „35 éve nyilvános”, Magyart pedig csalónak nevezte. „Gyáva vagy, és gyenge. Rövidesen derék elődeid, az SZDSZ, a Momentum és MZP mellé kerülsz a magyar politikatörténet szemétdombjára. Na, ott lehetsz, kiskakas” – zárta posztját Menczer.

Mit esznek a zebrák?

„Elnök úr, hallom, ideges lettél a zebrák meg a családi freskó miatt, és azt üzented, hogy ez még viccnek is rossz. Valóban, viccnek elég durva lenne” – válaszolt Magyar Péter a közösségi oldalán a KTK reakciójára. Elmondta, hogy „a zebrák egyébként ott vannak, videó is van róluk”, hiába a „birtok gázszerelőjének nevén” vannak, attól még léteznek. Emellett arra is kitért, hogy Orbán nem tagadta Magyar állításait, véleménye szerint „eddig is elég nevetséges volt az az érvelés, hogy a kedves, 85 éves papa építette magának ezt a pár ezer négyzetméteres dácsát”.

Arra is reflektált, hogy a 20-25 éves fákat azzal a legegyszerűbb ellenőrizni, hogy összeveti az építkezés alatt készült képeket a mostaniakkal: akkor nem voltak fák, most vannak. Ezután összeszedett még néhány kérdést a kormányfőnek címezve:

„Nálatok két év alatt a fák is az égig nőnek?

Tényleg visszabontattad a pálmaházat, mert elsőre kicsinek találtad?

Ha a kedves papa lakik ott, akkor miért Anikó irányítja a kertészeket, és miért mesélt olyan szenvedélyesen a veteményeskertről?

Szoktátok használni a letakart páncélos járműveket ebéd után?

Aztán tavaszi nagytakarítás volt-e már?”

Ezután elmondta, hogy 13 éve van egy üres telke Balatonhenyén, ahol Magyar majdnem elindult polgármesternek, de Orbán lányának van ott egy „több ezer négyzetméteres kúriája, amit 3-4 milliárd forintért felhúztak, és ami miatt kivágták a fél domboldalt, módosították a helyi szabályokat, elterelték a Kéktúra-ösvény nyomvonalát, és amiért nem akartátok, hogy induljak polgármesternek a faluban”. Majd visszatért mostani kedvenc témájához:

„De tényleg elnök úr, mit esznek a zebrák? Kijön a hónap végén a zab?”