Lecsapott a Nemzeti Védelmi Szolgálat, három körözött férfi került rendőrkézre

Nem mindennapi kapás került a bűnüldöző szervek horgára: körözött férfit kívántak elfogni, de a helyszínre érkezve további két férfit is beazonosítottak, akik ellen elfogatóparancs volt érvényben. Volt egy negyedik személy is, akit ugyan nem köröztek, cserébe kábítószert találtak nála, nagy mennyiségű készpénz társaságában. Az akcióról a Nemzeti Védelmi Szolgálat egy videót is közzétett.

A történet még 2022-ben kezdődött, amikor egy szabadnapos rendőrnő figyelt fel több fiatalra, akik egy VIII. kerületi parkolóban bujkáltak az autók között. Az őrmester gyanút fogott, ezért kérdéseket szegezett nekik, mire elárulták, hogy az egyikük engedély nélkül vezetett. A közben a helyszínre érkező rendőrautót meglátva azonban megijedtek és futásnak eredtek, mire a rendőrnő szolgálatba helyezte magát és üldözőbe vette a fiatalokat. Futás közben az egyikük (B. Aladár) útját állta az őrmesternek, majd meg is ütötte.

B. Aladár ellen hivatalos személy elleni erőszak bűntett elkövetése miatt indult eljárás, azonban az idézéseken nem jelent meg. Nem ez volt az egyetlen bűne, ezen időszak alatt ugyanis csoportosan, felfegyverkezve elkövetett rablással is meggyanúsították. Az előbbi eset miatt körözést, utóbbi miatt pedig elfogatóparancsot adtak ki ellene.

Négy emberből csak egyet nem köröztek

A fiatal férfit a Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) tisztjei március 16-án – miután azonosították a tartózkodási helyét – egy gyorsétterem parkolójában vették intézkedés alá a BRFK és a Készenléti Rendőrség járőreinek a segítségével. Azonban rajta kívül mást, másokat is találtak az egyenruhások: a helyszínen volt B. Aladár testvére, B. Zsolt is, aki ellen szintén elfogatóparancs volt érvényben a fegyveres rablás miatt, sőt, az autóban egy harmadik körözött személy is tartózkodott, akiről azonban további információt nem osztott meg az NVSZ a honlapján közzétett közleményben. B. Zsoltnak a bűnlajstroma az elfogásakor is nőtt, találtak ugyanis nála egy engedély nélkül tartott gáz-riasztó fegyvert.

A járműben volt egy negyedik személy is, egy 23 éves nő (F. Gréta), ellene ugyan éppen nem volt elfogatási parancs, de találtak nála 4,9 gramm marihuánát, valamint nagy mennyiségben készpénzt.