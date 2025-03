Udvari bohócok, letolt nadrág, szafariban nevelkedő zebrák – kemény üzenetet küldött Magyar Péter Orbán Viktornak

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke szombaton a közösségi médiában reagált a Fidesz és a KDNP legújabb törvényjavaslatára, miszerint az európai parlamenti képviselők számára is kötelezővé tennék a részletes vagyonnyilatkozatok benyújtását és nyilvánosságra hozatalát.

„Elnök úr, hallom egyre idegesebb vagy, és az udvari bohócaidnak kiadtad, hogy találjanak valami csodafegyvert, amivel most már tényleg el lehetne engem takarítani az útból” – kezdte legutóbbi bejegyzését Magyar Péter, utalva a kormánypártok által pénteken benyújtott új törvényjavaslatra, mely szerint az EP-képviselőknek is kötelező lenne vagyonnyilatkozatot benyújtani.

„Tényleg azt gondoltátok, hogy ha a tegnap beadott törvényjavaslat alapján majd vagyonnyilatkozatot kell tennem, akkor sikerül megfosztanotok az európai parlamenti képviselői mandátumomtól, és akkor az idők végezetéig maharadzsa maradsz?” – tette fel a kérdést Magyar Péter.

A Tisza Párt elnöke leírta azt is, hogy nem csak az ő, de hozzátartozói vagyonnyilatkozata is nyilvános lesz, valamint kihívta Orbán Viktort, hogy tartson vele ebben az ügyben:

Toljuk le együtt a nadrágot, miniszterelnök úr! Áll az alku?

– fogalmazott Magyar Péter.

Bejegyzésében „spoilerezett kicsit”, leírta, hogy van két lakása és egy telke, valamint kiemelte, hogy körülbelül 90 millió forint lakáshitele és ennél kicsivel több megtakarítása van. „Képzeld, van egy pianínóm és 5 darab festményem is (de abból kettőt ismerős festett). Ja, és egy 7 éves Volvóm. És tudod, a havi fizetésem felét minden hónapban jótékonysági célra ajánlom fel” – részletezte.

Máskor legyél már elég bátor, és ne ilyen bonyolult címet adj a törvényjavaslatnak! Elég lenne annyi, hogy „Szabaduljunk meg Magyar Pétertől, mert rettegünk” törvény. Vagy „itt már nem csak a lé, hanem a lét a tét” törvény

– írta Magyar Péter.

Zárásként érdeklődött Orbán Viktor hatvanpusztai „uradalmi birtokára” vásárolt fákról, amelyek darabja állítása szerint 30 millió forint, valamint érdeklődött az állatokról is: „Tényleg félnek az unokák a kis házi szafaridban nevelkedő zebráktól?”

Ezenkívül Magyar Péter felajánlotta a miniszterelnöknek, hogy ha kell, kölcsönad neki. „Hallom 20 év miniszterelnökség és havi 7,2 milliós fizetés mellett nincs megtakarításod. Ha nagyon megszorulsz, szólj. Nem szeretném, ha a zebrák szükséget szenvednének! Tényleg, mit esznek? Zabot?”

Jöhet az EP-képviselők vagyonnyilatkozati kötelezettsége

Mint pénteken írtuk, új fejezet nyílhat a politikai átláthatóság terén: a Fidesz és a KDNP képviselői törvényjavaslatot nyújtottak be, ami a magyar európai parlamenti képviselők számára is kötelezővé tenné a részletes vagyonnyilatkozatok benyújtását és nyilvánosságra hozatalát. A javaslat, ami Orbán Viktor februári ígéretét váltaná valóra, az országgyűlési képviselőkéhez hasonló kötelezettséget írna elő az EP-képviselők számára is.

A jogszabály elfogadása esetén a nyilatkozatokat az Európai Parlament első plenáris ülésének végéig, vagy a képviselői mandátum igazolását követő 30 napon belül kellene benyújtani, majd ezt követően évente meg kellene ismételni.

A törvénytervezet előírná azt is, hogy a képviselők családtagjainak vagyonnyilatkozatait is fel kellene tölteni a Nemzeti Választási Iroda honlapjára. Fontos különbség azonban, hogy ezek – ellentétben a képviselői nyilatkozatokkal – nem lennének nyilvánosak. A családtagok dokumentumaiba kizárólag a Nemzeti Választási Bizottság tagjai tekinthetnének be, és csak abban az esetben, ha az érintett EP-képviselő vagyonnyilatkozata miatt eljárás indulna.