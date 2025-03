Varju László bíróság általi elítélése, valamint mandátumáról történt lemondása után vasárnap időközi országgyűlési választást tartanak Budapesten, ami Újpestet és Angyalföld bizonyos részeit érinti. A három, parlamenti képviselettel is rendelkező párt jelöltjét kérdeztük.

Varju Lászlót az MTVA-székházban 2018-ban történt dulakodás, valamint egy a 2018-as országgyűlési választást megelőző ügye miatt garázdaság, testi sértés és választási rend megzavarása váddal 900 ezer forintos pénzbüntetésre ítélték. A politikus és pártja is politikailag motivált eljárást emlegetett.

A lemondás mögötti matek

Varju László az ítélet után önként lemondott országgyűlési mandátumáról. A Demokratikus Koalíció úgy számolt – ahogy az korábbi közleményükből kiderült –, hogy lemondás hiányában az Országgyűlés kormánypárti kétharmada mondta volna ki az összeférhetetlenséget.

„Korábban, ha egy egyéni körzetben megválasztott képviselőnek idő előtt megszűnt a mandátuma, az adott körzetben időközi választást kellett kiírni. De a Fidesz a közelmúltban úgy változtatta meg a választási törvényeket, hogy az általános parlamenti választásokat megelőző egy évben nem lehet időközi választást tartani. Esetünkben ez azt jelenti, hogy 2025. április 1-jét követően időközi választás nem lehetséges. Ilyen esetben az új szabályok szerint a kiesett egyéni képviselő helyére listáról kell pótolni a képviselőt” – emlékeztetett a párt.

A DK úgy vélekedett, hogy miután Varju László már kétszer nyert választást az újpesti, angyalföldi választókerületben, „a Fidesz nyilvánvaló érdeke, hogy ne legyen időközi választás”. A párt azt állította, hogy a Fidesz el akarta húzni az összeférhetetlenség kimondását az év elejéig, mert utána már nem lehetett volna időközi választást tartani.

A Tisza itt sem indul

Magyar Péter már korábban bejelentette, hogy a Tisza Párt egyetlen időközi választáson, ennek megfelelően az újpestin sem áll rajthoz. A szavazólapon hat jelölt lesz:

Renge Zsolt (Fidesz–KDNP)

Szabó Bálint (független)

Balog Csaba (Mi Hazánk)

Preyer Máté Márk (Munkáspárt)

Horváth Ildikó (független)

Varju László (Demokratikus Koalíció)

Varju László: Csak Újpesttől 4 milliárd forintot vontak el

Varju László arra a kérdésünkre, hogy a bírósági ítélet erősíti vagy gyengíti a pozícióját a választókerületben, úgy fogalmazott, „nem tudom megítélni, de remélem, hogy reálisan veszik figyelembe, amikor a Fidesz az ügyészségen keresztül megtámadott, az igazságtalan volt, ahogy az ítélet is igazságtalan. Bízom abban, hogy a választópolgárok támogatni fognak, az ő hangjuk leszek a parlamentben. Több tízezer embert képviselve mondok véleményt az Országgyűlésben, az elmúlt években mennyiségben és tartalomban is jól teljesítettem képviselőként, bízom abban, hogy ezt a választópolgárok is így látják”.

A Demokratikus Koalíció politikusa a legfontosabb ügyek közé sorolta, hogy az önkormányzat lehetőségeit jelentősen csökkenti az iparűzési adóból származó bevételt érintő jelentős kormányzati elvonás.

Csak Újpesttől 4 milliárd forintot vontak el. Ennek következménye például az, hogy nem tud még nagyobb erővel futni a bérlakásprogram. Lakhatási válság van, sokan állnak sorba azért, hogy bérlakást tudjanak kapni, de a kormány felszámolta ennek a lehetőségét

– hangsúlyozta Varju László, hozzátéve: vannak olyan területek, amelyeken az önkormányzat az emberek városi életéhez kellemesebb körülményeket tud teremteni, ilyen például a parkok felújítása, levendulapark létrehozása, sportközpont építése, ugyanakkor vannak olyan feladatok is, amelyek a kormányhoz tartoznak.

Varju László fontosnak tartja, hogy Újpesten és Angyalföldön ugyan jól működő önkormányzatok vannak, de az olyan ügyekben, amelyek a kormányhoz tartoznak, valamint az elvonások kérdésében szót kell emelnie a választókerület képviselőjének.

Varju Lászlót az MSZP politikusa, Kunhalmi Ágnes is támogatja.

Renge Zsolt: Varju László nevéhez semmilyen érdemi fejlesztés nem köthető

Renge Zsolt lapunk kérdésére kifejtette:

Az elmúlt években rengeteg olyan probléma nehezítette az itt élők életét, amelyeket eddig nem oldottak meg. 2019 óta lényegében megállt a fejlődés a választókerületben. Varju László nevéhez semmilyen érdemi fejlesztés nem köthető, azonkívül, hogy a saját pártirodája előtti járdaszakaszt a faltól falig felújította. Varju Lászlót a bíróság három rendben is jogerősen elítélte, többek között választási csalásért. Újpesten és Angyalföldön tisztességes emberek élnek, akik jobbat érdemelnek, mintsem hogy egy elítélt bűnöző képviselje őket az Országgyűlésben. Vissza kell állítanunk a képviselői tisztség becsületét, valamint Újpest és Angyalföld becsületét, amelyet megtépázott, hogy egy DK-s politikusbűnöző képviselt minket a parlamentben.

A kormánypárti jelölt a konkrét ügyek közül kiemelte a Duna-part helyzetét: „Méltatlan körülmények között, favelákban élnek hajléktalanok, úgy, hogy az biztonsági és egészségügyi kockázatot jelent. A jelenlegi helyzet a hajléktalanoknak és a társadalomnak sem jó. A választókerületnek óriási kincse a folyó közelsége, a legfontosabb célom, hogy a partot elérhetővé tegyük az itt élők számára szabadidős helyszínként. A hajléktalankérdés fővárosi hatáskör, de sem szándék, sem akarat nincs érdemi lépésekre. Wintermantel Zsolt polgármestersége idején volt koncepció arra, hogy milyen fejlesztést lehetne megvalósítani, azóta nem történt semmi, pedig egyeztetni kellene az érintett szereplőkkel, a területen magántulajdon, valamint önkormányzati, fővárosi és állami terület is van”.

Renge Zsolt a problémák közé sorolta az utak állapotát is, amit azért tart abszurdnak, mert az előző városvezetés megszerezte a forrást arra, hogy az István utat és a Pozsonyi utat felújítsák, de „Karácsony Gergely és Déri Tibor akkori polgármester ezt kivették a költségvetésből. Most úgy néz ki az út, mint egy szőnyegbombázás után, és ezen zötykölődünk mindennap. A legutóbbi fővárosi testületi döntés után ott tartunk, mint 2019-ben. A balliberális városvezetés öt év alatt hat évet késleltette a felújításokat. Ez méltatlan az itt élőkkel szemben. 2019 előtt felújítottuk többek között a Tél utcát és a Görgey Artúr utat, ami a főváros egyik legrosszabb állapotú útja volt”.

A kormánypárti jelölt kitért az újpesti uszoda ügyére is: „2007-ben záratta be a Demszky-féle baloldali városvezetés, majd miután lebontották, három évvel ezelőtt Karácsony Gergely és Déri Tibor befektetőknek akarta értékesíteni titokban a telket, amelyen jelenleg csak a bontás romjai vannak. Ez akkora közfelháborodást váltott ki, hogy végül elálltak az eladástól, cserébe közparkot ígértek, de eltelt három év, és nem történt semmi. Közpark nincs, csak romok mindenütt. Első lépésként, ha már a főváros nem tudja tartani az ígéreteit, kezdeményeztem, hogy a területet adják át az önkormányzatnak, és ott épüljön közparkkal körülvett uszoda. Az újpestiek relatív többsége uszodát szeretne, ezt bizonyítja egy 2022-es civil kezdeményezés”.

Kreisz László volt taksonyi polgármester – Varju László 2002 és 2006 között vezette a települést – azt állítja a DK politikusáról, hogy településvezetői ciklusa végén adóssággal hagyta ott Taksonyt.

Balog Csaba: Az elmúlt harmincöt évben sokkal előrébb juthatott volna a kerület

A Mi Hazánk képviselőjelöltje lapunk kérdésre úgy vélekedett, hogy „az elmúlt 35 évben sokkal előrébb juthatott volna a kerület, ehelyett lemaradás tapasztalható a városrész életében. Kevés a fejlesztés, inkább láthatóak bezárások, leépítések. Nem állítom, hogy minden rossz, de sokkal előrébb tarthatna a választókerület. Bezárt kórházak, visszafejlesztett egészségügy, lebontott uszoda, bezárt strand és művelődési központ, mindezt nem ellensúlyozza az a néhány megvalósult vagy sok hiányossággal és kifogásolható műszaki tartalommal elkészült innováció, fejlesztés, ami történt az elmúlt időszakban. Sokkal nagyobb dinamikára, odafigyelésre van szükség, az itt élők érdekeit nagyobb mértékben figyelembe véve kellene lépéseket tenni a kerület fejlesztését illetően”.

Fontosnak tartom az elégtelen útburkolatok cseréjét, a közlekedés és a parkolók fejlesztését. A tömegközlekedést is kijjebb kell vinni az M0 irányába, és az autósokról is gondoskodni kell. Azonnali lépéseket kell tenni a rendőrség létszámának növelésére, az orvoshiány és a várólisták csökkentésére. Nagy beruházásokat csak a helyiekkel történő egyeztetések után szabad eszközölni

– emelte ki Balog Csaba.

