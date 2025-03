Párjával kapták lencsevégre a börzsönyi vadmacskát

Nem csak egyedül „mutatkozott” a kamera előtt a börzsönyi vadmacska, hanem a párját is megcsodálhatta a közönség. A felvételt a Duna-Ipoly Nemzeti Park tette közé a közösségi oldalán, a park munkatársai abban bíznak, hogy hamarosan az utódokat is megmutathatják az állatok szerelmeseinek. Felhívták arra is a figyelmet, hogy a faj fennmaradása érdekében meg kell őrizni az erdőket.