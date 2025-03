Egy órán keresztül beszélgetett Orbán Viktor a magyar futballról a TrollFoci közösségi oldal tulajdonosaival. A miniszterelnök elmondta, hogy hogyan fogadta a felesége, amikor felépítették a házuk mellé a Pancho Arénát, szeretné, ha vb-döntőn szerepelhetne a válogatott, valamint arról is beszélt, hogy hányszor ment be a válogatott öltözőjébe a csapathoz.

A magyar futball legnagyobb kérdéseiről beszélgetett egy órán keresztül Orbán Viktor a TrollFoci közösségi oldal üzemeltetőivel. Korábban már beszámoltunk arról, hogy a miniszterelnök egy dedikált Real Madrid-mezt ajánlott fel jótékony célra.

A miniszterelnök elmondta, hogy két okból alapította meg a Puskás Akadémiát. Az egyik egy „mélyebb, szakmai” ok volt, a másik egy „személyes élmény volt” – mondta. Véleménye szerint a modern futball nagyon fizikális, ezért szükség van a megfelelő kiképzésükre ezen a téren, különben hiába van tehetségük, nem lehetnek világszintű játékosok.

A trollfocisok kritikaként felhozták, hogy hiába van Felcsúton az akadémia, az NB I-es csapatban „nem hemzsegnek a saját nevelésű tehetségek”. Orbán Viktor azonban máshogy gondolja, és elmondta, hogy minden évben kétszer leül Tóth Balázs szakmai igazgatóval és Hornyák Zsolttal, a felnőttcsapat edzőjével, hogy megbeszéljék, hogy áll az akadémia. „Az akadémiának mindig az az elvárása az NB I-es csapathoz, hogy ne essenek ki” – tette hozzá.

A miniszterelnök – vicceskedve – házassága válságáról is mesélt, és elmondta:

Lassan 40 éve élek boldog házasságban a feleségemmel, egyetlenegyszer éreztem azt, hogy baj lehet, amikor felépítették a stadiont a konyhaablak elé. Akkor a feleségem még olyanokat is mondott, hogy úgy éreztem, komolyabb válságba is kerülhet a házasságunk

– mondta. Hozzátette, hogy a pályáról rendszeresen rúgnak át labdákat az udvarukba, amiket minden héten összeszed, és visszavisz az akadémiának.

A magyar futballal kapcsolatban elmondta, hogy amire valaki egyszer képes volt, arra máskor is képesnek kellene lennie, ezért a válogatottól is azt várja, valamint többek között „személyes álma”, hogy újra világbajnoki döntőt játsszon, ha már összejött 1938-ban és 1954-ben is.

„Az idei évet az áttörés évének nevezzük a politikában, de áttörést várok a futballban is. Ahhoz, hogy vb-döntőt játsszunk, először ki kell jutni a vb-re. 2030-ban, az összeállításom szerint, komoly dolgoknak kéne történnie” – mondta, majd egy narancssárga noteszbe fel is írta, hogy szerinte kik fognak 2030-ban világbajnoki döntőt játszani.

Orbán elmondta, hogy eddig kétszer ment be a válogatott öltözőjébe, egyszer a 2011-es, Hollandia elleni 5–3-as vereség előtt, „és olyanokat mondtam, amiket most nem szabad megismételnem, hogy mit kell csinálni az ellenféllel”. A második alkalom az angolok elleni 4–0-s mérkőzés után volt, amikor Szalai Ádám behívta az öltözőbe. Szerinte nem vezet jóra, ha bemegy az öltözőbe, ezért a felcsúti csapatnál sem csinálja ezt.

A beszélgetés egyik pontján pedig elmondta, hogy a legnagyobb dolognak azt tartja, amikor a letérdelő angolokat kifütyülték a magyar gyerekek: „Akkor láttam, hogy itt még lesznek nagy dolgok ebben az országban.”

A teljes beszélgetés a TrollFoci csatornáján érhető el.