Bródy János fia, Bródy Miklós Dániel több mint egy éve tölti börtönbüntetését az Egyesült Államokban, miután bosszút állt egy korábbi vezetőjén, amiért kirúgták. A férfi meghekkelte a számítástechnikai rendszerüket.

A bíróság nemrég elutasította az állam indítványát, így nem kobozzák el Bródy Dániel vagyonát. A Blikk beszámolója szerint nem tudni, hogy milyen vagyonnal rendelkezik a férfi, mivel tanúvallomásában azzal érvelt, hogy tönkrement anyagilag az elbocsátását követően, ráadásul a koronavírus-járvány kellős közepén.

Mint kiderült, San Francisco Sunset nevű városrészében található Bródy Dániel otthona, amely egy nyolclakásos társasház egyszobás, fürdőszobás lakása.

Mint korábban megírtuk, két év börtönbüntetésre és 529 ezer dolláros kártérítés megfizetésére ítélte Bródy Dánielt az amerikai igazságügyi minisztérium. 2020. március 11-én bocsátották el a San Franciscó-i First Republic Banktól (FRB), ahol felhőmérnökként dolgozott. Kirúgása után nem volt hajlandó visszaadni a munkahelyi laptopját, ehelyett a még aktív céges fiókját arra használta, hogy belépjen a bank számítógépes hálózatába, s ezzel a becslések szerint több mint 220 ezer dolláros kárt okozott.



Többek között törölte a bank egyes kódtárolóit, rosszindulatú szkriptet futtatott, gúnyolódásokat hagyott a banki rendszer kódjai között, és más banki alkalmazottaknak adva ki magát munkameneteket nyitott a nevükben. Emellett elküldte magának azt a védett banki kódsort is, amelynek értéke meghaladta az ötezer dollárt. A hatóságok a férfi vagyonát is zárolták a letartóztatáskor, és Bródy Dániel egymás után adja be a kereseteket, hogy legalább azt oldják fel.