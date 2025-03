Újabb részletek derültek ki a Ráckeresztúron meggyilkolt nőről

Agyonverte élettársát egy férfi Ráckeresztúron. A nő szomszédai már egy nappal korábban is összevert arccal látták az áldozatot. Az alkoholista férfi maga hívott mentőt a nőhöz, de már nem tudták megmenteni az életét. A háromgyerekes anya ismerősei szerint két éve ismerhette meg a férfit, akit befogadott.

Napokig verhette részeg élettársa a 64 éves pedagógust, akinek holttestét szombaton találták meg ráckeresztúri otthonában. Szomszédai már egy nappal korábban is összevert arccal látták az áldozatot. A háromgyerekes anya két éve ismerte meg a férfit, akit befogadott – számolt be az esetről a TV2 Tények című műsora.

Szomszédja szerint a meggyilkolt áldozatot, Katalint már egy nappal azelőtt is összevert arccal látták, hogy előkerült a holtteste. A sokkoló gyilkossággal a nő élettársát, a környéken csak Csocseszként ismert, 53 éves férfit gyanúsítják.

A mellettük élő idős hölgy szerint, aki évtizedek óta ismerte az áldozatot, alkoholista párja rendszeresen és brutálisan megverte a nőt, rengeteget ordítoztak egymással. A szomszéd elmondása szerint többször elvitték a nőt a mentők, egyszer a lába is eltört.

A rendőrség is többször járt már a háznál a balhézó pár miatt. A szomszédasszony úgy emlékszik, hogy a hatóság már egyszer Csocseszt is elvitte, azonban Katalin sosem kért segítséget. Mindketten ittak, részegen pedig veszekedtek, ez történhetett péntek este is. Ismerőse szerint a párja ekkor végezhetett Katalinnal.

Gondolom, hogy jól beittak, és este lehetett a baj, amikor megtörtént, ami megtörtént, és amikor reggel kijózanodott, szerintem akkor vehette észre, hogy valami nem stimmel

– vélelmezte a történteket a szomszéd.

Végül a férfi maga hívott mentőt a nőhöz, de már nem tudták megmenteni az életét. A párja nem menekült el, megvárta a rendőröket, akik elvitték.

A falubeliek az elmúlt két évben látták rendszeresen Csocseszt a nő otthonánál. Azt mondják, hogy befogadta, mert hajléktalan volt, azonban a nő többször elküldte. Az áldozatnak három fia van, elvált, és amióta a gyerekei elköltöztek, egyedül élt. A Tények információi szerint az egyik fia anyagilag támogatta. Korábban pedagógusként dolgozott, sokan ismerték és szerették a községben.

A rendőrség tájékoztatása szerint halált okozó testi sértés gyanúja miatt indult büntetőeljárás. A férfit a napokban letartóztathatják.

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, akkor hívja az Országos Kríziskezelő és információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06-80-20-55-20-as számon vagy a nap 24 órájában ingyenesen hívható Áldozatsegítő Vonalat a 06-80-225-225-ös számon.

Személyesen az Önhöz legközelebbi Áldozatsegítő Központban kérhet segítséget, az Áldozatsegítő Központok címlistája itt található: http://vansegitseg.im.gov.hu

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon.