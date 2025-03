Karácsony Gergely: A főváros átutalta a vételárrészletet, Rákosrendező a budapestieké

Alig néhány napja tette közzé Karácsony Gergely, hogy nemsokára utalják az első vételárrészletét Rákosrendezőnek, most pedig kiderült, hogy több, mint 12,7 milliárd forintot utaltak el.

A tulajdonszerzés után a birtokba kerülés következik, ehhez kell még legalább két hónap. Akkor – és nem előbb – tudjuk elkezdeni a terület rendbetételét. Ami sürgető, mert több jelzést is kaptam arról: az állam még az elmúlt hetekben is szemétlerakónak használta a budapestiek új tulajdonát. A Budapesti Közművek ma délelőtt átutalta a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő számlájára Rákosrendező vételárának első részletét. Budapest, ahogy azt már sokszor mondtuk, az adásvételi szerződésbe lép be, és abból a magától értetődő tényből indul ki: ami járt volna az arab milliárdosnak, az jár a budapestieknek is.